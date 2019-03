Tutte le battaglie di Muhammad Alì: una mostra al Pan di Napoli

Napoli rende omaggio a Muhammad Alì, una delle icone sportive più famose e celebrate del XX secolo, con una mostra al Pan - Palazzo delle Arti di Napoli in programma dal 22 marzo e fino al 16 giugno.



La rassegna offrirà al pubblico 100 immagini, scatti provenienti dai più grandi archivi fotografici internazionali come il New York Post Archive, Sygma Photo Archives, The Life Images Collection in cui Alì è colto in situazioni e momenti fondamentali della sua vita non solo sportiva.



Ogni sala del secondo piano del PAN è dedicata a uno dei

Doni

che Alì ha offerto a ogni singola persona come un tesoro senza prezzo e senza tempo: doni agli appassionati di boxe, al linguaggio, alla dignità umana, ai compagni di viaggio, ai bambini, al coraggio, alla memoria.



Immagini che accompagnano i visitatori in un lungo racconto di Alì, uomo capace di battersi con successo su ring diversi tra loro: quelli che per tre volte gli hanno dato il titolo mondiale dei pesi massimi, quello della lotta per i diritti civili dei neri americani, quello dell'integrazione, quello della comunicazione.



Il percorso espositivo, suddiviso in sezioni tematiche, inizia con le fotografie che celebrano le imprese pugilistiche più famose: dagli incontri con Sonny Liston, George Foreman e Leon Spinks che lo portarono, unico nella storia, a conquistare tre titoli pesi massimi, ai match dell'epica sfida contro Joe Frazier.



Ad arricchire la mostra, in una sala è stato realizzato un ring sul cui tappeto sono proiettate immagini di celebri combattimenti e riportate le date dei suoi 61 incontri da professionista tenuti tra il 1960 e il 1981.

