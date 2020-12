Tonino Guerra, un francobollo per il poeta e sceneggiatore nell'anniversario della nascita

Cent'anni fa nasceva Tonino Guerra, poeta, scrittore e sceneggiatore di Santarcangelo di Romagna e oggi in occasione della ricorrenza il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un francobollo ordinario con la sua immagine, appartenente alla serie tematica «le Eccellenze italiane dello spettacolo». Lo rende noto Poste Italiane, spiegando che il francobollo appartiene alla tariffa B (1,10 euro) e che la tiratura è di cinquecentomila esemplari. Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico dello Stato in rotocalcografia, su carta bianca autoadesiva. L'annullo del primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell'ufficio postale di Santarcangelo di Romagna (RN). Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli «Spazio Filatelia» di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it.

Negli anni settanta Tonino Guerra scrisse oltre venti film sia per il cinema che per la televisione: nel 1974 firmò “Amarcord”, la sua prima sceneggiatura per Fellini, cui seguì nel 1986 “Ginger e Fred”, nel 1983 scrisse per il regista russo Andreij Tarkovskij “Nostalghia”, collaborò con Rosi (“Carmen”, 1984) e i fratelli Taviani (“La notte di San Lorenzo”, “Kaos”, “Good morning Babilonia” e “Il sole anche di notte”). Nel 1989, quasi settantenne, si reinventò come pittore, continuando a lavorare come sceneggiatore con Theo Anghelopoulos e Michelangelo Antonioni. Lasciò Roma e si stabilì a Pennabilli, dove trascorse il resto della sua vita. Morì a 92 anni a Santarcangelo il 21 marzo 2012, in coincidenza con la celebrazione della Giornata Mondiale della Poesia istituita dall'Unesco.

