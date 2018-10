Digitalizzate 300 mila immmagini: va on line una parte dell'Archivio storico della Reggia di Caserta

È online una parte dell'Archivio storico della Reggia di Caserta: sono state digitalizzate circa 300.000 immagini di documenti e di queste 80.000 sono state inserite nella piattaforma digitale. L'operazione è stata realizzata grazie alla collaborazione tra il Cosme (Centro-Osservatorio sul Mezzogiorno d'Europa) e la Reggia di Caserta attraverso il progetto «Promoting the San Leucio fund in the State Archive of the Royal Palace of Caserta». Le immagini in rete sono corredate di metadati e i pdf sono scaricabili, a disposizione di docenti e studenti. Con la piattaforma si sta sperimentando un nuovo sistema per la ricerca dei documenti e perfezionando il restauro digitale delle immagini scansionate. Il progetto continuerà fino al 2020.



L'Archivio storico della Reggia è stato istituito nel 1784 per volontà di Ferdinando IV di Borbone e conserva documenti che vanno dal XV al XX secolo. Il nucleo principale raccoglie la documentazione prodotta dagli organi dell'amministrazione borbonica, con informazioni sui lavori, sui costi e sul personale impegnato nella realizzazione della reggia e di altri siti reali; rilevante il fondo archivistico

“Atti notarili”, 402 volumi di protocolli che rappresentano una fonte preziosa per lo studio della storia socio-economica del territorio prima dei Borbone.