Successi e bilancio positivo per il 2018 al Maxxi che lancia nuove iniziative

Si chiude col segno “+” il 2018 al MAXXI, anno importante di crescita e di successi per il Museo nazionale delle arti del XXI secolo. I visitatori delle mostre, provenienti da tutto il mondo, sono stati 204.000, con + 11,26% di biglietti venduti e + 21% di incassi rispetto al 2017.



Boom durante le feste di Natale con oltre 1.000 visitatori al giorno. Nel solo mese di dicembre, i visitatori sono aumentati del 18% rispetto all’anno precedente e i ricavi di biglietteria del 50%. L’acquisto delle card myMAXXI, l’abbonamento che consente l’ingresso illimitato alle mostre, alla biblioteca e agli eventi culturali del museo per un anno, triplica rispetto al 2017: nel 2018 ne sono state vendute 3.000, di cui 550 solo nel mese di dicembre.



In 430.000 hanno animato gli spazi interni ed esterni del museo, compresi i fruitori della ricca e varia offerta culturale che comprende tra l’altro, oltre le mostre, lecture, incontri, proiezioni, performance, corsi di alta formazione (290 partecipanti), un progetto di alternanza scuola lavoro (660 studenti) , attività educative (cui hanno partecipato oltre 23.000 persone tra studenti, insegnanti, famiglie) e che fanno del MAXXI sempre di più un luogo aperto alla città e al mondo, spazio di dialogo e confronto, laboratorio di idee e di futuro.



I fruitori della biblioteca, studenti e studiosi, sono stati oltre 13.000 e diverse centinaia quelli del Centro Archivi di Architettura e Arte.



Oltre al nuovo significativo allestimento della Collezione permanente (che nel corso dell’anno si è arricchita di 58 nuove acquisizioni e ha “viaggiato” a Beirut, Tunisi, New Delhi), tra i protagonisti delle 9 mostre, 12 focus e 5 progetti speciali del 2018: Paolo Pellegrin, Zerocalcare, Bruno Zevi, Allora & Calzadilla, Miltos Manetas, Nico Vascellari, Paolo Portoghesi, Michele de Lucchi, e poi la grande mostra sulla scena artistica africana, il dirompente, frastornante universo degli oltre 140 artisti di La Strada. Dove si crea il mondo e Low Form, la mostra che indaga il rapporto tra arte e intelligenza artificiale, entrambe tuttora in corso.



Per il 2019 il MAXXI propone inoltre nuove opportunità per i suoi visitatori. Tra le novità: il biglietto “Mini” per gli studenti (ogni mercoledì a partire dalle 14) e quello “Last Hour” a partire dalle 17.30 e, il sabato, dalle 20.30, entrambi a 5 Euro. Resterà la gratuità della Collezione permanente dal martedì al giovedì e, nei mesi estivi, torneranno le domeniche gratuite.

