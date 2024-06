Giovedì 13 Giugno 2024, 07:00

Zahi Hawass, l’ex responsabile del Consiglio supremo delle antichità, ha lanciato un nuovo appello perché il British Museum restituisca all'Egitto la Stele di Rosetta. L’aveva già fatto spesso in passato, ma nessuno lo ascoltava. Questa volta ha comunicato in una conferenza stampa di avere già raccolto 300.000 firme che sostengono il suo appello e che conta di arrivare presto a un milione. Anche il presidente egiziano Al-Sisi appoggia la sua iniziativa e ha sollecitato la popolazione a firmare: non c’è dubbio, quindi, che il milione di adesioni sarà presto raggiunto.



IL PROCLAMA

Hawass conta anche sul fatto che la restituzione di reperti che si trovano nei musei occidentali è uno dei fiori all’occhiello della dilagante cultura woke. «La Stele di Rosetta – spiega l’archeologo diventato famoso per il cappello all’Indiana Jones - fu rimossa dalla sua collocazione originale nel 1799 dall'esercito francese occupante, e sequestrata nel 1801 dagli inglesi, che la portarono in Inghilterra nel 1802. L'Egitto non ha mai avuto voce in capitolo. Al giorno d'oggi, con il mondo intero che parla della decolonizzazione dei musei occidentali, sembra assurdo che il British Museum continui a mantenere un simbolo così palese del suo passato coloniale. La Stele di Rosetta, la chiave per decifrare i geroglifici, è un'icona della nostra identità egizia, e dovrebbe essere restituita».



LA STORIA

Quando si chiede la restituzione di reperti spesso è difficile ricostruire tutta la verità. La «collocazione originale» della Stele di Rosetta non era in un museo o in un tempio: la granodiorite di cui è fatta la rendeva molto robusta e l’avevano usata come una delle pietre del muro di un forte sul delta del Nilo, nella cittadina di Rashid. Nel 1799 i francesi sbarcati al seguito di Napoleone decisero di restaurare la fortezza: un soldato notò la stele e il capitano Pierre-François Bouchard ne capì l’importanza, e la portò ad Alessandria. La stele, risalente al 196 a. C., è divisa in tre parti che contengono lo stesso testo in geroglifici, in greco antico e in demotico, la lingua usata all’epoca per i documenti ufficiali.

Dopo lo scontro navale di Abukir, nel quale l'ammiraglio Horatio Nelson distrusse la flotta francese, gli inglesi sbarcarono vincitori in Egitto e si presero molti dei reperti che i francesi avevano raccolto, compresa la Stele. Fu portata a Londra e da 222 anni si trova al British Museum, proprio all’ingresso della sezione dedicata all’Antico Egitto. Il British che già deve affrontare le richieste della Grecia per i Marmi del Partenone e quelle della Nigeria per i Bronzi del Benin, difficilmente accoglierà l’appello di Hawass. Gli archeologi di vecchia scuola che si ritrovano alla Society of Antiquaries di Londra ricordano che la Stele veniva usata dagli egiziani per respingere i proiettili di artiglieria e che se oggi è diventata «un’icona dell’identità egizia» è solo grazie ai francesi e agli inglesi che l’hanno prima salvata, poi conservata e infine tradotta. È stato lo studioso Thomas Young a identificare tra i geroglifici il nome del faraone bambino Tolomeo V, scritto sulla stele «ptwlmys», a confrontarlo poi con quello di Cleopatra e a scoprire che avevano simboli fonetici comuni, come la «p» e la «t». È stato Young a mettersi in contatto con Jean-Francois Champollion e a indirizzarlo sulla buona strada per decifrare i geroglifici. È stata l’Europa a togliere il velo dai segreti dell’Antico Egitto e sono stati gli archeologi inglesi, francesi, tedeschi e italiani a salvare e raccogliere quasi tutti i reperti che ora sono nei principali musei del mondo, compreso quello del Cairo.



OBLIO

L’Egitto ha spesso mostrato riconoscenza per questa collaborazione con la cultura europea, che ha posto fine a secoli di saccheggi nelle tombe e distruzione di templi e statue. Forse dovrebbe farlo anche con la Stele di Rosetta, che senza gli europei sarebbe finita nell’oblio. È un tema delicato, sul quale si discute da anni. «La questione è difficile per qualsiasi professionista museale – dice la studiosa Eleni Vassilika, già direttrice del Museo Egizio di Torino e grande esperta nel contrasto al traffico di reperti antichi -. Tuttavia, a differenza dei marmi scolpiti del Partenone, la Stele, una pietra inscritta frammentaria, non è stata ritagliata da un tempio o da un monumento. Si tratta di un'antichità “portatile” che ha trovato usi secondari nelle fortificazioni del XV secolo».



TROFEO

Ma questo non basta a sostenere, aggiunge l’esperta, che chiunque potesse prendersela. «È un oggetto frammentario che lascia perplesso chi oggi la vede. I visitatori si aspettano qualcosa di molto bello, ma vedono solo un testo scritto che richiede una spiegazione, la chiave di una lingua perduta. È anche un trofeo di guerra inglese in un'epoca in cui il patrimonio culturale egiziano non veniva preso in considerazione. Capisco perfettamente il desiderio di riaverla, ma non sono sicura di quali siano i meccanismi legali che l’Egitto potrebbe applicare per riuscirci».