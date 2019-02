“La Mennulara” ritrovata: il 7 febbraio a Roma si festeggia l'uscita del libro di Simonetta Agnello Hornby con i nuovi capitoli

Più Mennulara per tutti

Roberto Ippolito festeggia Simonetta Agnello Hornby per i capitoli ritrovati del suo romanzo uscito nel 2002, “La Mennulara”, quello che l'ha fatta conoscere al mondo. Parecchi anni dopo la pubblicazione la scrittrice ha ritrovato i capitoli persi a causa di un cambiamento di computer e perciò mai consegnati all’editore Feltrinelli. Alle 18 di giovedì 7 febbraio Roberto Ippolito, autore di libri d’inchiesta e organizzatore di eventi culturali, festeggia la scrittrice nel giorno dell’uscita della nuova edizione rivista e accresciuta nella libreria Nuova Europa I Granai, Via Mario Rigamonti 100 a Roma.

“La Mennulara”, chiamata così perché raccoglitrice di mandorle da piccola, una vita come domestica della famiglia Alfallipe ma sorprendentemente anche oculata amministratrice del suo patrimonio, è ora più sensuale. La spirale di commenti, successivi alla morte, sulla buona o mala condotta della protagonista, vero motore della narrazione, con questa nuova edizione del best seller di Simonetta Agnello Hornby si avvale di alcune voci in più, a sostegno della complessità psicologica sua e della società in cui agisce. La conversazione in programma nella libreria Nuova Europa I Granai insieme a Roberto Ippolito, propone pertanto una grande storia siciliana oggi ancora più ricca di fascino e dettagli. Simonetta Agnello Hornby, nata a Palermo, è cittadina italiana e britannica: vive a Londra dal 1972 dove ha svolto la professione di avvocato dei minori. Tra i suoi libri con Feltrinelli “Il veleno dell’oleandro”, “Caffè amaro” e “Nessuno può volare”. Nel 2016 il presidente della Repubblica le ha conferito l’onorificenza dell’Ordine della Stella d’Italia nel grado di Grande Ufficiale.

