Shoah, alla Casina dei Vallati la mostra sulla diplomazia italiana e la persecuzione degli ebrei

“Solo il dovere, oltre il dovere. La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli Ebrei (1938 – 1943)”. Si intitola così la mostra che apre lunedì 28 gennaio alla Casina dei Vallati di Roma, nell'ambito delle iniziative per il Giorno della Memoria. La mostra, a cura di Sara Berger e Marcello Pezzetti, è organizzata dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, l'Unione delle comunità ebraiche italiane e la Comunità ebraica di Roma. Attraverso foto, documenti, filmati, mappe e articoli di giornale per lo più originali e inediti, l’esposizione vuole raccontare per la prima volta l’atteggiamento e la reazione della diplomazia italiana di fronte alla tragedia che colpì gli ebrei italiani ed europei durante gli anni 1938-1943.

Il materiale esposto è un’ampia selezione di un eccezionale fondo documentario ritrovato presso l’Archivio storico diplomatico del Ministero degli esteri, non ancora inventariato e quasi totalmente inedito, affiancato da una significativa documentazione proveniente dall’United States Holocaust Memorial Museum di Washington, dall’istituto israeliano Yad-Vashem, dai vari luoghi della Memoria in Europa, dalla Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea (CDEC) di Milano e dalla stessa Fondazione Museo della Shoah di Roma.

Il percorso espositivo si apre con uno sguardo sui cambiamenti avvenuti nel 1938 all’interno del Ministero degli Esteri: dopo la promulgazione delle leggi razziali venne messo in atto un censimento del personale ebraico, seguito a breve dal suo licenziamento, così come si assistette a un adattamento dei suoi funzionari alle posizioni antiebraiche del regime fascista e all’applicazione delle Leggi, soprattutto quelle che colpivano gli ebrei stranieri presenti in Italia con la loro espulsione. Una sezione poi è dedicata al lavoro del personale delle ambasciate, delle legazioni e dei consolati italiani ubicati in tutto il mondo che, a partire dalla metà del 1938, si mise a stilare rapporti sulle diverse reazioni delle opinioni pubbliche alla legislazione antiebraica promulgata in Italia.

La mostra prosegue con un focus sulla posizione della diplomazia italiana di fronte al sistema persecutorio all’estero, suddiviso in due sezioni: una più “panoramica” e una in cui viene approfondito il tema in alcune aree geografiche di particolare interesse. La prima ha inizio con uno sguardo sulla situazione degli ebrei di tutto il mondo nel 1938 attraverso le risposte date dalla diplomazia italiana a un questionario del Ministero della Cultura Popolare (Minculpop), si prendono quindi in considerazione i rapporti delle rappresentanze italiane relativi al sistema persecutorio: dalle legislazioni antiebraiche promulgate in vari Paesi prima e durante la guerra, alle “arianizzazioni”; dall’obbligo di portare lo Judenstern (la “stella gialla”) o altri segni distintivi, all’introduzione del lavoro forzato. Vengono infine esposti i rapporti più significativi della diplomazia sugli eccidi e sulle deportazioni nei luoghi e campi di sterminio.

La seconda sezione si apre con i rapporti diplomatici sulle persecuzioni degli ebrei nel Reich, dalla notte del pogrom nel novembre 1938 fino allo sterminio sistematico. Seguono focus sulla Croazia, sulla Francia, sui Paesi Bassi, sulla Bulgaria e sulla Grecia. In questa sezione viene messo in rilievo il rifiuto dei diplomatici nella zona di occupazione italiana in Croazia, di consegnare gli ebrei alle forze locali. Viene inoltre evidenziato lo sforzo di alcuni diplomatici di salvare dalle persecuzioni dei diritti prima e delle vite poi gli ebrei italiani residenti all’estero, così come di proteggere quelli inseriti in convogli di locali deportazioni, o il rimpatrio di parte di essi. Un particolare rilievo è assegnato al racconto delle vicende biografiche e umane sia dei diplomatici che degli ebrei perseguitati attraverso documenti, oggetti e foto, personali e istituzionali. La mostra resterà aperta fino al 14 luglio 2019.

