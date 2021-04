La scrittrice Lia Levi domenica all'evento online “25 aprile. Le Liberazioni” della Fondazione Museo della Shoah

Si intitola “25 aprile. Le Liberazioni” per ricordare i tanti modi e i tanti significati che la parola Liberazione ebbe per gli italiani, l'evento online organizzato per domenica 25 aprile alle ore 10 sulla pagina Facebook della Fondazione Museo della Shoah. Gli storici Isabella Insolvibile e Amedeo Osti Guerrazzi ripercorrono gli eventi storici in un confronto con Lia Levi, scrittrice e testimone, che riporta il racconto della sua liberazione. Il webinar sarà introdotto da Mario Venezia, presidente della Fondazione Museo della Shoah, che sottolinea come il 25 aprile «sia la data fondamentale per l’identità democratica del nostro Paese, che deve essere celebrata da tutti, a prescindere dalle idee politiche. Il 25 aprile è la festa di chi ha a cuore la libertà e la democrazia, il simbolo del riscatto di un Paese che si è saputo liberare di un regime che lo aveva trascinato in una guerra infame a fianco del nazismo. E' l'occasione per celebrare quelle italiane e quegli italiani che hanno combattuto, sofferto e in tanti sono morti per la nostra libertà. Ma le Liberazioni furono tante: il sud, il centro e il nord dell’Italia furono liberati con diverse modalità, in date diverse e non per tutti gli italiani, quell'evento ebbe lo stesso significato». Link per il webinar: https://m.facebook.com/FMSonlus/.

