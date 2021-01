Icon President, il ritratto pop del Capo dello Stato, Sergio Mattarella

E' intitolata «Icon President» ed è l'opera creata dalla graphic designer Margherita Fruscoloni Morello: una rappresentazione pop sulla scia di prestigiose realizzazioni nella Storia dell’Arte contemporanea.



L’ispirazione nasce da un messaggio di speranza: quello consegnato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella ai bambini e alla comunità di Vo’ Euganeo il 14 settembre 2020 in occasione della sua visita per la riapertura delle scuole nel Paese simbolo della lotta al Covid-19.



Si tratta di un ritratto artistico industriale realizzato mediante tecnologia digitale su pannello butterfly in sole venti copie e firmate dall’artista.



Una delle venti copie è stata donata al Presidente della Repubblica.

L’autrice

Margherita Fruscoloni Morello, 23 anni, di Rivoli (Torino), è graphic designer per lo Studio di comunicazione The Skill. Uscita dalle fila dello IED, ha maturato esperienze significative in diverse aziende tra le quali Acqua San Bernardo e, in qualità di content creator, Avio Aero (Gruppo General Electric).

