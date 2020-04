Sentiquesta, poesie e chiacchiere tra amici con Paola Minaccioni

In questi giorni di quarantena, difficili per tutti, sono centinaia gli artisti che stanno continuando ad inondare Instagram con concerti, letture, dirette nelle quali, dal divano di casa, dialogano con i loro fans.

Un nuovo modo di fruizione spinto dalla quarantena forzata causa coronavirus cui si stanno adeguando sempre più artisti. Una fra tutte Paola Minaccioni, attrice, conduttrice e regista, che da qualche giorno, con l’aiuto di colleghi e amici, ha dato il via ad una serie di letture di poesie.



«L'isolamento ci costringe a stare in ascolto di quello che ci accade dentro. Ad ascoltare. Benissimo!!!», ha dichiarato sulla sua pagina facebook Paola. «Il sabato pomeriggio dalla mia pagina Insta( @paola_minaccioni) tanti amici, attori, musicisti, registi, scrittori e giornalisti, ci fanno ascoltare qualcosa di sé, di privato, di intimo. Non con un racconto pecoreccio su come stendono i panni, o su come si calano in gola il caffè bollente in pigiama, ma leggendo per noi in diretta una poesia. La poesia preferita da sempre, la poesia del momento, la scoperta dell'ultim'ora. Ogni poesia ci parla di noi. Ci svela e ci fa svelare. La poesia è per tutti, è una medicina quotidiana e noi la volgiamo distribuire. E voi, ne avete da farci ascoltare?».

Sabato, 4 Aprile alle 17.30 in diretta dalla Insta @paola_minaccioni, leggeranno: Carolina Crescentini, Giulio Scarpati, Francesco Montanari, Alvaro Moretti, Filippo Simone Colombari, Nuzzodibiase, Roberta Astuti, Elena Sofia Ricci, Emma Marrone, Anna Foglietta, Massimiliano Bruno, Lillo e Greg,Gianrico CarofigLio, Ivano de Matteo, Alessandro Pondi..e tante belle sorprese ancora.

