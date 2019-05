Scuola, il 15 maggio al Maxxi di Roma il primo Festival internazionale di animazione educativa

I cortometraggi come strumento di educazione, la cultura trasmessa attraverso il linguaggio delle immagini. Il 15 maggio al Maxxi di Roma si svolgerà il primo Festival internazionale di animazione educativa, ideato da Antonello Capra, un'iniziativa realizzata nell'ambito del Piano nazionale cinema per la scuola, promosso da Mibac e Miur, patrocinata dalla Regione Lazio e dall'Assessorato alla crescita culturale del Comune di Roma. Il Festival dell’animazione educativa nasce per tutti gli animatori che vogliano contribuire alla crescita culturale della società secondo schemi di pensiero nuovi. L'obiettivo è valorizzare l'uso del linguaggio dell'animazione all'interno delle prassi didattiche, contribuendo alla diffusione in rete di contenuti istruttivi di libero accesso, destinati sia al mondo scolastico che extra-scolastico. Il progetto è dedicato ad alunni della fascia d'età compresa tra gli 11 e i 14 anni che frequentano la scuola secondaria di primo grado. Secondo l'ideatore, le animazioni introdotte all'interno di una precisa progettazione didattica possono contribuire ad attivare i processi cognitivi degli alunni, arricchendo le metodologie e le risorse scolastiche disponibili, migliorando anche l'ambiente di apprendimento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA