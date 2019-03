A Sant'Anna di Stazzema si prepara il “Tappeto della Pace” per i 75 anni della strage nazista

Donne di tutto il mondo al lavoro per la pace. Dopo aver fatto disegnare i bambini di 113 diversi Paesi, quest'anno l'associazione «Parco Nazionale della Pace di Sant'Anna di Stazzema» (Lucca), la città tristemente nota per l'eccidio nazista del '44 in cui morirono 560 persone tra cui 130 bambini, ha organizzato un nuovo progetto intitolato «Tappeto del mondo». Il tappeto è costituito da un insieme di manufatti di 50 x 50 cm assemblati e avrà una lunghezza potenzialmente infinita. L'iniziativa verrà presentata il 6 marzo alle 12.30 a Palazzo del Pegaso a Firenze. Saranno presenti tra gli altri il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l'assessore alla cultura del Comune di Stazzema Serena Vincenti e il direttore del Parco Nazionale della pace Michele Morabito. Alla presentazione verrà portato un pezzo di 10 metri di tappeto, destinato ad allungarsi nei prossimi mesi. I l Tappeto del Mondo sarà esposto per la prima volta a Sant’Anna di Stazzema nell’ambito delle celebrazioni del 75esimo anniversario della strage, avvenuta il 12 agosto del '44.

