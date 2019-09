Sandro Botticelli, la “Madonna Della Loggia” dagli Uffizi a Vladivostock per il Forum Economico

Per la prima volta Vladivostock, nell'estremo oriente russo, ospita un'opera proveniente da un museo italiano. La

Madonna Della Loggia

, che appartiene alla collezione delle Gallerie degli Uffizi di Firenze, opera del celebre maestro del Rinascimento Sandro Botticelli (1445-1510), viene esposta nell'ambito del programma culturale del quinto Forum economico orientale che si tiene nella città russa. «L'esposizione di un capolavoro di Botticelli in occasione della prima partecipazione dell'Italia al Forum è un evento unico, dal grande valore simbolico - ha spiegato l'ambasciatore d'Italia a Mosca, Pasquale Terracciano - che risponde all'intento di portare la nostra cultura anche nelle regioni più distanti, rendendo la nostra arte più accessibile ai moltissimi amanti dell'Italia in tutta la Federazione russa».



L'opera rimarrà esposta alla Galleria Nazionale Primorye di Vladivostok fino al 6 novembre e poi dal 17 novembre si trasferirà all'Ermitage di San Pietroburgo in occasione dell'ottavo Forum della cultura. L'iniziativa è stata organizzata dall'Ambasciata d'Italia a Mosca, di concerto con le Gallerie degli Uffizi, la Pinacoteca nazionale Primorye di Vladivostok, il Museo Statale Ermitage e con il supporto di Sberbank, il principale gruppo bancario russo. Anche le persone non vedenti e ipovedenti avranno accesso al capolavoro: insieme all'opera originale sarà esposta una copia tattile del quadro con apposita audioguida.

