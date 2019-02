San Valentino e le poesie sull'amore ai tempi delle migrazioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come è vissuto e si è trasformato il sentimento dell’amore in questi anni di epocali migrazioni quando uomini donne e bambini scappano dalla fame, dalla miseria, dalla guerra e dalla morte? Cosa si spezza, si frantuma e cosa si rigenera in questi percorsi di solitudine e di disperazione, superando frontiere in cerca di una speranza, lottando per vivere, con il desiderio di un futuro migliore?Nel giorno della festa degli innamorati e dell’amore i versi tutti inediti di tredici poeti italiani che offrono al Messaggero le loro parole e le loro riflessioni su un tema così cruciale.MORIRE SENZA NOMEdi Franco ArminioDentro i bardentro le automobilidavanti al computeruna vita di chiasso e polveree di poco amore.Io e luinell'acquain pochi secondi abbiamo apertole costole di dioe lui si è vergognatodi vederci moriresenza nome.ALLA FINE CI SARÀ UN'UNICA STORIAdi Silvia BreAvevamo pensato bastasseessere vivialta tra le mani mulinantil'ambizione incendiariapensavamoche quel nuotare vivi bastassea entrare nelle menti, essere vistinero fiore dell'acquanella notte, nello sciame di onde,orde, eserciti di marecontro paia d'occhi prontia sparire, entrare a corpo mortonel nero delle mentidi bianco solo il biancodell'occhio. Nessuno mairiposa in pacesul fondo di menti senza pace.AVRÒ CURA DI TEdi Maria Grazia CalandroneFekrì, Hubùn, DashùriSirèl, Bhālabāsā, AgàpiUthàndo, Ài, JeclahàySüyüü, Obichàm, AròhaLyubòv', HkyithkyinnmayttàrKhairtài, Cariàd, UpéndoAmour, Is bràe, SnēhàṁMaxabbàt, Szerelém, Rudo,Ādaràya, FitiavànaLiebe, Evîn, Miq’vàrs.Continuate in settenari chiaricon questi suoni, nuovi come il mondoche dicono da pratie da foreste, igloo, capannee palafitte, grattacieli e canoe: io, questo nientecaduto nel sogno della materia, avrò cura di tefino alla fine del mondo.ESODOdi Ennio CavalliAnche nell'Esodo,nel cupo deflusso,i bimbi saltellano, avanzando.Prendono per gioco una parte del tuttogioiscono quel tanto come niente.Ritaglio, appiglio, risveglio.Ogni bimbo una Bibbiaogni salto una pagina,dal Libro dei libriall'Europa dei muri.BARCONI SENZA MEMORIAdi Daniele CavicchiaStanno i petali arresialla propria radicestanno come onde di schiumasu barconi senza memoriaporterà il vento altro pollinealtro da te su cime innevatesarà una siepe di spinedi mirtilli o ortichesarà quando ti volteraiper guardare gli occhi di leisolo allora la zolla rivolterà il semee tu andrai lungo una stradache non ha destinazione.UNA PIETÀ SEGRETAdi Giuseppe ConteEra nudo, il corpo incrostato di sale,i capelli di alghe, e aveva il voltomarchiato dalla stanchezza e dalla fame.“Chi sei? So che devi aver sofferto molto”Era lì, un naufrago, un erranteche la rabbia infeconda delle ondeaveva portato sino ai tuoi piedi.“Chi sei, perché sei qui, che cosa chiedi?”Esiste una pietà segreta che il mare-mare intriso di sperma, lacrime e vino-ridesta con la sua voce barbara e antica.E a quello straniero ti sei seduta vicinoe hai offerto del cibo, e una veste,e sogni d’amore, Nausicaa.NELL'ISOLA DEGLI SCHIAVIdi Maurizio CucchiDakar sul barcone fino all’isoladi Gorée, l’isola cosiddettadegli schiavi. Mi accompagnavauna gentile studentessa di italiano,dolce ragazza di colore e non dicoche sarebbe stato amore ma certo,davanti a una birra in riva al mare,mi sentivo un caro zio affettuosomentre vedevo in pace passeggiareatletiche, e non solo, coppiettedi un’Africa mite, in’Africa da amare.GUARDANDO IL MAREdi Claudio DamianiE questo canto, amore mio, di cicalesotto il sole di luglio, in una campagna italiana,cielo azzurro e poche nuvole, piccole,odore forte di rosmarino e ginestree questo canto pazzo che non si fermanell’aria bianca bruciatae noi, io e te, sotto questi pinialziamo i calici e brindiamo, silenziosi,tu vestita come una dea, con lunghe ciocche annodatee perle tra i capelli,là sulla collina il nostro capanno di legnoe giù lo scoglio dove passo tutte le nottia piangere guardando il mare.AMORI AL CHIAROdi Biancamaria FrabottaAmori al chiaro - chiedetema siamo nelle tenebreamori al tempo delle rosegià scheggiati di guazzae il sangue non è acquasenza patria e senza linguatoccano le nostre corde pazzecome adesso, di fronte al mondostaccarsi, è meglio, dalla dipendenzaValentino, santo sbarazzino, liberaNos dai musi di pietra, di libertàambasciatore, veglia sui nostricanti in contumacia, sia mercedeagli amanti, ai poeti. Alcuniall’Indice, altri fuori dagli indici.LA LETTERA DI SAMIRdi Renato Minore“Mio adorato amoreper favore non morire.se mi leggi sarò salvo,avremo il futuro”.All’imbarco di Zuhara,la sigillò in plastica,che gli spruzzinon la bagnassero.Ma i segni inzuppaticonsumano lo spettacolinodella nostra indignataindifferenza.LORO DUEdi Umberto PiersantiVarcarono le savanee i deserti,loro due, sempre insieme,quasi attaccati,partiti dal villaggiodi paglia e cannedove il fiume svoltae il coccodrillotra le erbe acquattatospia la predali hanno divisi a forzae poi gettati in barconi diversi,non ha il finale lietod 'altri tempila favola crudele dei nostri anni.