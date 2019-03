Dunne e Banville a Livorno per il San Patrizio Festival

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per gli appassionati di letteratura e cultura irlandese Livorno ospita il San Patrizio Festival in programmada venerdì 15 a domenica 17 marzo (ex Cinema Aurora, viale Ippolito Nievo, 28). Il festival vedrà come ospiti d'eccezione due scrittori di rilevanza internazionale: Catherine Dunne (madrina della rassegna), la scrittrice irlandese più letta in Italia e insignita recentemente dell'Irish Pen Award, John Banville, uno dei più importanti scrittori irlandesi e candidato al Nobel per la letteratura. Con loro ci sarà lo scrittore Marco Vichi.I tre scrittori si cimenteranno in un progetto letterario scrivendo tre racconti inediti che verranno presentati in anteprima mondiale proprio in occasione del San Patrizio Livorno Festival. Le storie saranno lette dall'attore Claudio Monteleone. Nei giorni del Festival, ovvero il 15,16 e 17 marzo, in onore all'Irlanda, il Gazebo dellaTerrazza Mascagni ed il Cisternino di Città saranno illuminati di verde.Promosso da Q-ROB e Creative HQ, con il patrocinio dell'Ambasciata d'Irlanda, Culture Ireland ed il Comune di Livorno, il festival torna per il secondo anno e questa volta con un programma molto più ricco di appuntamenti non soltanto legati alla letteratura, ma anche alla musica, al teatro e alla bicicletta.