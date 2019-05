© RIPRODUZIONE RISERVATA

Leggere ma anche ascoltare. E attraverso le parole scoprire un mondo di storie, personaggi, universi dove la voce non è contorno ma parte della narrazione. Se non è una vera e propria rivoluzione è comunque una novità davvero curiosa: alla 32esima edizione del Salone del libro che si apre domani a Torino per la prima volta un ruolo da protagonista al posto dei tradizionali libri lo avranno le storie scritte a voce, i podcast, contenuti audio on demand scaricabili e ascoltabili ovunque.A portare la novità è Storielibere, progetto di narrazione e intrattenimento a cui hanno aderito grandi scrittori, da Michela Murgia (il cui podcast “Morgana”è stato scaricato da oltre 350.000 persone a dal quale Mondadori trarrà un libro in autunno ) a Giancarlo De Cataldo, da Teresa Ciabatti a Enrico Brizzi e molti altri che si propone di ridare centralità alla parola e che propone, in maniera del tutto gratuita, una variegata piattaforma di podcast audio affidati a narratori militanti, scrittori affermati ma non solo, che hanno scoperto la voce come parte integrante del loro lavoro. Storielibere avrà uno stand al Salone dove molti degli scrittori protagonisti realizzeranno anche puntate dal vivo. Protagonisti anche la scrittrice Melissa Panarello e Rocco Siffredi. Ed anche il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia avrà durante i giorni del Salone il proprio podcast quotidiano per raccontare gli eventi.Un fenomeno, quello dei podcast, che oltreoceano ha già un successo fortissimo: basti pensare che Spotify ha deciso di investire nel 2019 500 milioni di dollari per acquisire produttori di contenti per podcast. Tutti i podcast si possono ascoltare gratuitamente sulla piattaforma storielibere.fm, sulle principali app (Spotify, iTunes e Podcast, Spreaker, Google Podcasts), sia in streaming che offline, tramite download, su smartphone, tablet, e PC, nonché Apple Watch, smart TV e smartspeaker.Storielibere sarà al Padiglione 3, Stand Q59: qui si potranno ascoltare in anteprima sui tablet le nuove serie e le anticipazioni della stagione giugno/dicembre 2019. Nasce anche Radio Storielibere, il podcast che ospiterà tutti i giorni i live dal #SalTo e il Diario quotidiano del direttore Nicola Lagioia.Tra gli appuntamenti, Love stories (sabato 11 maggio, dalle ore 16:30, dalla Sala Bianca e ascoltabile su Radio Storielibere) con Melissa Panarello, e Rocco Siffredi che racconteranno la storia d’amore tra Rocco e sua moglie Rosa; Morgana, “Storie di ragazze che tua madre non avrebbe approvato” (domenica 12 maggio, alle ore 16:00, dallo stand e live su Radio Storielibere), con le autrici Michela Murgia, Chiara Tagliaferri e l’illustratrice MP5; Copertina Live, (sabato 11 maggio, dalle 14.30, dallo stand e live su Radio Storielibere), in cui l’autore Giancarlo De Cataldo sarà ospite di una nuova conversazione con Matteo B. Bianchi sulle novità in libreria.