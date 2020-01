Rutelli: «Quello di presidente della Biennale è un lavoro magnifico, ma io non posso»

«Io a Venezia? Mi dispiace, quello di presidente della Biennale è un lavoro magnifico, ma io non posso». Francesco Rutelli, ex ministro della Cultura e vicepresidente del Consiglio, oggi presidente dell'Anica, si smarca dai rumors di stampa che lo danno in pole position - insieme con altri ex ministri della Cultura, da Giovanna Melandri a Massimo Bray e Walter Veltroni (fu lui a nominare per la prima volta Baratta) , ma anche Evelina Cristillin, l'architetto Stefano Boeri e tra gli outsider l'ex sovrintendente del Maggio Cristiano Chiarot - per la successione a Paolo Baratta.



Il mandato dell'attuale vertice in laguna, già rinnovato con una norma di legge ad hoc nel 2014, scade il prossimo 13 gennaio (poi però ci sono poi i 45 giorni di prorogatio prevista per cui di fatto la vera data di scadenza è a fine mese). «Guidare la Biennale è un lavoro magnifico - spiega Rutelli - a maggior ragione dopo l'ottima gestione di Baratta, che tra l'altro ho avuto l'opportunità di nominare una dozzina di anni fa da ministro dei Beni Culturali».



Quello di Rutelli, insomma è un no deciso: «Metto in chiaro, in ogni caso la mia indisponibilità per gli impegni e i progetti che ho in corso».



Il Cda della Biennale,

presieduto da Paolo Baratta, ha nominato ieri alla guida della Biennale Arti Visive 2021 Cecilia Alemani. Nella stessa seduta è stato confermato per il 2020 il direttore del settore musica, il maestro Ivan Fedele, ed è stato approvato il programma della sezione Venezia Classici del settore Cinema. Il cda ha inoltre spiegato di «aver preso atto della circostanza che a partire dal 13 gennaio (data di scadenza del mandato dell'attuale Cda) decorrerà il periodo di

prorogatio

, secondo le norme in vigore, durante il quale potranno essere assunti solo provvedimenti di ordinaria amministrazione o urgenti e indifferibili» assicurando che «sarà accelerata la predisposizione del bilancio consuntivo del 2019, già ampiamente esaminato dal Cda nella forma di preconsuntivo, che prevede risultati positivi».

