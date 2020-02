A Montecitorio la «Callas del Pianoforte»: Rossana Tomassi Golkar interpreta “La Norma” di Bellini riscritta da Bacalov

Un azzardo artistico, una sfida intrigante e complessa per far rivivere il capolavoro dell’opera belliniana "La Norma" attraverso un solo e potente strumento: il Pianoforte, accompagnato dall'Orchestra. Con questa premessa, approda a Roma il 24 Febbraio 2020, alle ore 16, presso la Sala della Regina della Camera dei Deputati, il concerto “Norma, Libera Fantasia e Variazioni per Pianoforte e Orchestra”, evento artistico di respiro internazionale nato e voluto dalla Pianista Rossana Tomassi Golkar, conosciuta in tutto il mondo.



Il concerto, introdotto da Vira Carbone e Vincenzo Galluzzo, sarà trasmesso in diretta su Rai Italia TV. Nella sua “missione”, la Pianista eseguirà questo importante classico dell’opera italiana riscritto dal compositore premio Oscar Luis Bacalov in esclusiva per lei e sarà accompagnata da un ensemble musicale di altissimo livello: i Professori d’Orchestra del Teatro San Carlo di Napoli con la partecipazione straordinaria del Violinista Marco Rogliano, definito da Ennio Morricone «l'Indimenticabile» e il cui talento è universalmente riconosciuto. La direzione musicale è affidata al Maestro Maurizio Agostini. Alla musica è associato un impianto scenografico multimediale.



«Per riuscire in questa sfida ho avuto l’onore di potermi avvalere della preziosa quanto fondamentale opera della magistrale penna del Maestro Luis Bacalov, che per temperamento, audacia, sensibilità creativa e alta competenza nella scrittura, ho considerato il musicista più indicato a raccogliere le mie intuizioni, le mie suggestioni, realizzando nel modo più affascinante l’operazione artistica. E così è stato!», commenta Tomassi Golkar.



La sede istituzionale della Camera dei Deputati, Sala della Regina, diventa così il volano per la scalata internazionale di un Evento unico nel suo genere, sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il dramma de La Norma e i suoi valori, condivisi universalmente oltre il tempo e lo spazio, vengono raccontati al piano da un’artista, Rossana Tomassi Golkar, definita «Callas al Pianoforte».

Ultimo aggiornamento: 14:25

