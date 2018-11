Romania, trovato quadro che potrebbe essere un Picasso rubato

In Romania è stato trovato un quadro che potrebbe essere la “Testa di Arlecchino” di Picasso, rubato nel 2012 dal museo Kunsthal di Rotterdam insieme ad altre sei preziose tele di artisti celebri quali Monet e Matisse.

Nel darne notizia, i media serbi riferiscono oggi che specialisti e procura a Bucarest sono impegnati nelle indagini per accertare la paternità del quadro.



Quattro cittadini romeni sono stati processati e condannati nel 2013 per il clamoroso furto a Rotterdam, ma nessuna delle opere trafugate è stata finora ritrovata. Uno dei condannati aveva detto di aver bruciato le tele, ma aveva successivamente ritrattato tali affermazioni.