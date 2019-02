Roma, dal fango di Romolo e Remo al crollo, passando per un impero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È uscito nelle sale il kolossal italiano, “Il Primo Re”, la ricostruzione iperrealistica di come doveva apparire l’ambiente in cui fu fondato il glorioso impero romano e di che genere di persone fossero i protagonisti di tale fondazione nel Lazio dell’VIII secolo a.C. Nel film di Rovere il realismo è cupo, brutale, gli attori sono immersi in un mondo fatto di fango e di freddo, dove le città sono villaggi di capanne e la natura brandisce gli elementi contro gli uomini.Lo stesso luogo 1229 anni dopo è ricoperto di marmo e di bronzo e circondato da una dolce campagna di grano e viti a perdita d’occhio. Tuttavia, sembra tornata al punto di partenza. 229 anni è l’esatta durata della parabola di Roma che, fondata nel 753 a.C., reggerà le sorti dell’Eurasia Occidentale fino alla deposizione dell’ultimo imperatore, l’adolescente Romolo Augustolo, nel 476 d.C. da parte del barbaro Odoacre.Fu una caduta silenziosa. L’esautorazione era avvenuta, senza resistenze, a Ravenna, dove nel 402 d.C. il timoroso imperatore Onorio aveva spostato la residenza imperiale per via della sua imprendibilità dovuta alla conformazione lagunare e alla vicinanza al mare. Roma neanche se ne accorse, ormai abituata a un violento susseguirsi di imperatori e usurpatori, dovette credere che quell’ennesimo rovesciamento era solo uno dei tanti, e non che avrebbe goduto di un mezzo secolo di pace, come effettivamente accadde con Odoacre e poi con i goti di Teodorico.La città era ancora maestosa. A un barbaro che la vedesse per la prima volta alla fine del V secolo dall’alto dei colli fuori dalle mura, doveva apparire come un mostro spiaggiato, una città gigantesca, grande come un latifondo, su cui si stagliavano palazzi di marmo ricoperti di scintillanti tetti di bronzo. Decine di acquedotti vi convergevano a raggiera inondandola d’acqua pura prelevata da tutte le direzioni del mondo. Ma era anche mezza spopolata, poche centinaia di migliaia di abitanti per un agglomerato che ne poteva contenere più di un milione all’apice dell’impero nel II secolo. Interi quartieri come il Celio, l’Esquilino e il Quirinale dovevano essere quasi vuoti e la natura riprendeva possesso del luogo avvitando l’edera sulle colonne e ricoprendo di fango i pavimenti a mosaico.I motivi della caduta sono stati sviscerati da migliaia di studiosi ma, sostanzialmente, quello romano era un impero allo stremo delle forze, rosicchiato al suo interno dalla corruzione e dai dissidi fra i militari e pressato dall’esterno dai barbari ancora infervorati dall’istinto bellicoso e che ne annusavano la debolezza.Solo nel V secolo Roma aveva subito ben tre saccheggi. La notizia del primo, quello dei Visigoti di Alarico nel 410 d.C., traumatizzò il mondo latino e greco dopo che la città era inviolata da otto secoli. I barbari restarono dentro le mura solo tre giorni, forse intimoriti anch’essi da quello che avevano fatto, ma ebbero l’ardire di rapire Galla Placidia, la sorella dell’imperatore, e la tennero per ben sei anni, sposandola anche al loro re Ataulfo nel 414 d.C. a Narbona. Altri saccheggi seguirono, più sanguinosi, i Vandali di Genserico nel 455 d.C. e nel 472 d.C. quello delle armate barbare del goto Ricimero. Nel frattempo dall’impero si staccavano i pezzi: la Germania era indifendibile da tempo, nel 430 d.C. i Vandali conquistarono il Nord-Africa, il granaio dell’impero, e nella seconda metà del V secolo perse definitivamente anche la Spagna e le Gallie. Della Grecia e del Medio Oriente la giurisdizione spettava all’Impero Romano d’Oriente, che non aveva le forze per salvare l’Occidente, oppure non se ne interessava.Quello che restava di Roma sembrava riavvicinarla alla fondazione. L’Italia era l’ultimo territorio rimasto sotto le insegne dell’aquila, ma anche quella era in fiamme, fra i barbari che avevano sfondato i confini e sciamavano indisturbati nelle campagne e città della penisola, con i capelli lunghi, vestiti di pelli e brandendo le asce e le lunghe spade, come l’immagine dei due lontani fondatori Romolo e Remo. Quando i Visigoti uscirono da Roma nel 410 d.C., ad attraversare la penisola non era una solo un esercito invasore ma la migrazione di un intero popolo che viveva sui carri con tutto quello che possedeva e che si lasciava dietro strade impraticabili, ponti distrutti, locande e campi bruciati, a sentire Rutilio Namaziano che nel 415 d.C. andava verso la Francia. L’Italia si preparava a tornare improvvisamente indietro di un millennio.Alla fine del VI secolo, Roma era stremata e disabitata, forse solo venti o trentamila persone si aggiravano in un rarefatto e silenzioso spazio monumentale coperto di fango e vegetazione. La stessa natura che aveva dominato la vita di Romolo e Remo, ora avviluppava la città più grande e lussuosa del suo tempo. Doveva essere uno scenario post-apocalittico a sentire le parole di testimone d’eccezione, Papa Gregorio Magno, che nel 593 d.C. ci fornì una vivida rappresentazione dello sfacelo: “Distrutte le città, abbattute le fortezze, devastate le campagne, la terra è ridotta a un deserto, gli animali selvatici hanno preso il posto degli uomini. Vediamo com’è ridotta Roma che un tempo sembrava la dominatrice del mondo. Schiacciata da immensi dolori, dalla desolazione dei cittadini, dall’attacco dei nemici, dalle continue rovine. Manca il senato, il popolo è scomparso. Roma, ormai vuota, è in fiamme!”.Roma tornava a essere il bosco acquitrinoso in cui era stata fondata. Passeranno i secoli: la città arrancherà, le piazze si inabisseranno nella terra, gli edifici crolleranno e la campagna entrerà dentro le mura aureliane. Essere la sede papale la salverà dall’oblio e ci vorranno altri secoli per rivederla splendere di marmo. Rifondata.