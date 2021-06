Il nuovo libro di Roberto Napoletano: “Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco”

Venerdì 25 Giugno 2021, 19:25

Un giornalista di razza, Roberto Napoletano, cerca di capire quale prospettiva storica può avere, per l’Italia, la vera novità che sta smuovendo un Paese politicamente bloccato da troppo tempo: ossia l’avvento a Palazzo Chigi di Mario Draghi. Ecco allora il volume intitolato: Mario Draghi. Il ritorno del Cavaliere bianco (La nave di Teseo). Il gusto del racconto si unisce alla capacità di analisi e ne esce fuori una storiona vibrante sull’ascesa di un campione dell’élites il quale, ben lungi dal ricalcare gli stilemi dell’indifferenza nazionale che riguarda anche i migliori o i politicismi che affossano troppe potenzialità, assume su di se lo spirito di servizio e prova a dare la scossa che serve.

Napoletano tratteggia il personaggio Draghi, senza mai perdere il filo di un ragionamento tutto teso a vedere quale grado di innovazione sul sistema Italia può avere questa figura e tutto ciò che essa rappresenta: la competenza, l’urgenza della decisione, la tendenza a escludere la mediazione al ribasso.

IL FORMAT

Avrà il Cavaliere bianco la forza persuasiva per cambiare il format malato della politica italiana e il dibattito pubblico che lo ha generato? Sarà capace di animare la ripartenza economica e sociale dopo la pandemia? Scrive Napoletano: «Mario Draghi ha una qualità che viene prima di tutte. Guarda al sodo. Che vuol dire la sostanza delle cose sfrondata dai dettagli. Non usa mai frasi ampollose o termini che non si capiscono. Se lo senti, sai che cosa pensa. Gli italiani stanno cominciando a conoscerlo». E chi già lo conosce bene, come un amico banchiere citato in questo libro, lo descrive perfettamente così: «In dieci minuti di colloquio, Draghi può̀ sfilarti i calzini senza toglierti le scarpe, chiunque sia il suo interlocutore». Come dire: l’ex presidente della Bce, se vuole, e un ammaliatore».

COMUNICATORE

Draghi conosce come pochi le regole della comunicazione e chi lo chiama tecnico non ne comprende la profonda dimensione politica e istituzionale, scuola Banca d’Italia. Insomma Napoletano, che ha raccolto con Alessandro Merli l’unica intervista rilasciata a un giornale italiano da Draghi in otto anni di guida della banca europea, ci restituisce la figura di un premier che vuole essere trattato alla pari, che ascolta tutti, ma che sa prendere le decisioni importanti al momento giusto. Si è arrivati a Draghi perché il Titanic Italia stava affondando. E ora nella sua sfida, concertista e non altisonante come nello spirito del personaggio,

Napoletano crede di poterlo collegare a Ciampi, gli attribuisce per qualche aspetto - ad esempio nel “realismo realizzatore” - lo stile di De Gasperi, lo segue nella sua nuova traiettoria per vedere come riuscirà sperabilmente a fare dell’Italia un paese normale, che tornerà ad avere il peso di fondatore in Europa e contribuirà a scrivere le regole del nuovo multilateralismo post-pandemia. Il Cavaliere bianco è il politico che guarda al sodo. «Sa che deve fare bene due cose, Piano Vaccini e Recovery Plan. Nel primo caso - incalza l’autore del libro, che è stato direttore del Messaggero e del Sole 24 ore e adesso guida il Quotidiano del Sud - ha messo sotto pressione tutti in casa e in Europa. Mostrando una leadership concreta che incide sulle cose».

Napoletano eccede in ottimismo e vede irrefrenabili magnifiche sorti e progressive nel draghismo in cavalcata? No, l’Italia a un punto di svolta. Potrà diventare dinamica e attrattiva, se saremo capaci non di annunciare ma di fare le riforme della macchina degli investimenti pubblici, della giustizia civile, della burocrazia esattamente come èscritto nel Recovery Plan e cioé nelle scadenze strettissime e nei termini in esso indicati. Questo è lo spartiacque tra vecchio mondo, ultimi per crescita in Europa, e nuovo mondo da ricostruire, dove sono in gioco i valori civili e le vite delle persone prima di ogni altra cosa. Soprattutto dei cittadini più deboli. Soprattutto del Mezzogiorno, delle donne, dei giovani. Attraverso tutto questo corre il Cavaliere bianco. Su cui

Napoletano scommette ma a certe condizioni: «La politica italiana deve aiutare Draghi a ripetere in Italia ciò̀ che ha già fatto in Europa. A risolvere i problemi creati proprio dai pasticci dei partiti, in particolare a livello regionale. Poi si potrà tornare a competere per la guida del Paese. Solo cosìquesta breve stagione di supplenza politica può superare l’emergenza del nuovo 1929 mondiale e può ridare all’Italia un ruolo geopolitico nel Mediterraneo».

Roberto Napoletano

PARTITI NUOVI

Guai a prendere questo libro come una biografia, perché non lo è. Rappresenta viceversa una guida da laboratorio. Nel quale vedere come si sta plasmando l’Italia al tempo di SuperMario. «Oggi c’è l’opportunità - ragiona Napoletano - di ricostruire la geografia politica dei partiti, riducendoli nel numero e facendoli più inclusivi perché in essi confluisce, da una parte, tutto ciò che è più affine con la proposta di un centrodestra che dismette finalmente l’abito demagogico ed esprime il conservatorismo liberale e sociale e, dall’altra, tutto ciò che è più affine con la proposta di una sinistra moderna, europeista, ambientalista, che apre al moderatismo delle idee e non delle poltrone. Ci saranno pezzi di centro che finiranno da una parte e pezzi di centro che finiranno dall’altra». Dunque il Cavaliere bianco serve anche a far cavalcare tutti gli altri. Si spera nella giusta direzione.