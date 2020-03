Rai Radio2, dai compleanni in streaming alla canzone “Lavamani” tutta la nuova programmazione per non perdere il sorriso

Prove di resilienza in radio. Rai Radio2 è il canale di intrattenimento Rai che sta continuando a informare grazie ai suoi conduttori (e alle maestranze) che vanno in diretta da studio, rispettando le misure, e che in questo momento hanno virato verso un pubblico composto soprattutto di nuclei familiari che stanno a casa e che ascoltano i programmi insieme. Ecco una panoramica della nuova programmazione, musicale e non. Si parte dalla notte con i Lunatici - Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio - in onda in diretta dall'1 alle 6, che parlano non solo con ospiti noti ma anche con la gente che lavora e che affolla lo 06.3131 intervenendo in diretta con i conduttori, ritrovandosi sul gruppo facebook con testimonianze fotografiche, chiamandosi per nome e conoscendosi davvero. C'è poi

Il Ruggito del Coniglio

, con gli editoriali di Dose e Presta, in studio con guanti e disinfettante, e la loro rassegna stampa semiseria che da 25 anni non ha mai abbandonato i suoi ascoltatori. Insieme a Max Paiella e a Paola Minaccioni stemperano il clima con le loro parodie. Oggi per esempio hanno trasmesso il nuovo inno

Come è bello stare a casa da Trieste in giù

Su Radio2 Social Club, Luca Barbarossa e Andrea Perroni, da 10 anni insieme, in questi giorni si stanno turnando anche con Neri Marcorè, ospite speciale che sostituisce l'assenza degli ospiti in studio (ma che continuano a raccontarsi al telefono e raccontare come restano a casa e cosa stanno riscoprendo di loro stessi, come hanno fatto Nek, Emma Marrone e Giuliano Sangiorgi). Le parodie sono costanti (quella di Conte compresa), l'umore cerca di restare alto per rimandarlo agli ascoltatori. Ancora, i punti fermi di

Non è un Paese per giovani

, con il giornalista Tommaso Labate e Max Cervelli,

con Andrea Delogu e Silvia Boschero, che affrontano il tema raccontando la gente con la gente, al telefono, con tagli come single in quarantena vs le famiglie in quarantena. La comicità è affidata ai Numeri Uni, con i comici Nuzzo e Di Biase e Mauro Casciari.

Caterpillar

è l'altro sodalizio ventennale con lo psicologo Massimo Cirri e l'antropologa Sara Zambotti, sempre in diretta e che nell'emergenza sanitaria cerca di fare comunità attraverso la radio: partecipa all'operazione #iorestoacasa. Per stare vicino a chi non può festeggiare hanno lanciato l'operazione Festicciuole in onda: gli ascoltatori e le ascoltatrici che compiono gli anni, si laureano in streaming, festeggiano l'anniversario di matrimonio chiamano Caterpillar che li celebra in onda alla presenza virtuale dei centinaia di migliaia di ascoltatori di Radio2. La virologa Ilaria Capua su Caterpillar ha lanciato l'idea di realizzare una canzone

avamani

la Banda Osiris l'ha composta e oggi verrà postata sui social di Radio2. L'appello per tutti gli ascoltatori è di partecipare girando anche loro un video mentre si lavano le mani.

