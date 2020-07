Radio Techetè dal 6 luglio festeggia i 50 anni di “Alto Gradimento”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

festeggia i 50 anni diritrasmettendo, nei mesi di luglio e agosto, una serie di puntate integrali della storica trasmissione. Era il 7 Luglio del 1970 quando Gianni Boncompagni e Renzo Arbore iniziavano quella che sarebbe diventata una delle avventure più incredibile della radio italiana sul secondo canale di RadioRai. Con la complicità di Giorgio e Franco Bracardi e di Mario Marenco Alto Gradimento è diventato da subito un format unico che mescolava chiacchiere in libertà e canzoni, con l’incontrollata intrusione di personaggi paradossali ed esilaranti, in un’atmosfera di grande allegria.Radio Techetè metterà in onda ogni giorno, nello spazio Via Asiago 10 in onda da lunedì 6 luglio alle 8 e alle 20 e sempre on demand sul sito e sull’App, oltre quaranta puntate integrali della prima serie storia del programma, che andò in onda con grande successo dal luglio del 1970 fino all’ottobre 1976. L’iniziativa permetterà di riascoltare e scaricare tutti i personaggio storici di Alto Gradimento come il Dottor Marsala, Scarpantibus, il Comandante Raimundo Navarro, il Professore, Aristogitone e naturalmente anche Patroclo, il cui urlo era uno dei tanti «tormentoni» del programma. «Rimandare in onda le puntate integrali di Alto gradimento - commenta Roberto Sergio direttore Rai Radio - è un gesto di riconoscenza dovuto verso due grandi che hanno fatto la storia della radio. Ma è anche un piacere: riascoltare quelle puntate è una continua riscoperta che sono sicuro affascinerà gli ascoltatori di Radio Techetè». «Ogni puntata è un viaggio nel mondo dell’improvvisazione, della musica, e dei cambiamenti sociali e culturali degli anni Settanta accompagnati dallo stile unico di conduzione Renzo Arbore e Gianni Boncompagni» è il commento di Andrea Borgnino, responsabile di Rai Radio Techetè. Radio Techetè è il canale specializzato di Rai Radio che trasmette ogni giorno il meglio della storia della radio italiana, si può ascoltare su web https://www.raiplayradio.it/radiotechete/ , sull’ app di Rai Play Radio, sulla radio digitale Dab+ e in tv sui canali del digitale terrestre.