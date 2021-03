Il cartone “​Lampadino e Caramella” arriva in radio anche per bambini non vedenti: si entra recitando la formula magica

Lampadino e Caramella compiono un anno e vanno in radio. A quasi un anno dalla prima messa in onda, il 29 marzo scorso, Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa - lo speciale cartoon able prodotto da Animundi in collaborazione con Rai Ragazzi, in onda tutti i giorni su Rai Yoyo - approda anche alla radio. A partire dal 15 marzo, dal lunedì al venerdì alle 7.40 e alle 17.40, e nel weekend alle 11.30 e alle 18.20, andrà in onda su Radio Kids, il canale di Rai Radio dedicato ai bambini. Inclusive e senza barriere, rivolte a tutti i bambini, con o senza deficit sensoriali, le avventure dei due fratellini e del loro amico, il cagnolino Zampacorta, si prestano perfettamente ad essere ascoltate grazie alla rivoluzionaria metodologia messa a punto per realizzarle.

Proprio la voce narrante, già presente nel cartone animato per illustrare le parti prive di dialogo e altrimenti inaccessibili a bambini ciechi o ipovedenti, guiderà ora i piccoli ascoltatori di Rai Radio Kids nello straordinario mondo del MagiRegno degli Zampa. Potranno accedervi dopo aver recitato la formula magica e imparare così, divertendosi in compagnia di nuovi amici, ad accogliere con naturalezza la diversità di ciascuno. La tecnica del “cartoon able” prevede infatti l’utilizzo di codici comunicativi e linguaggi del tutto inediti per il mondo dell’animazione, come tra gli altri il ricorso alla traduzione simultanea nella Lingua italiana dei segni (Lis). Lampadino e Caramella nel MagiRegno degli Zampa è tra i cartoni animati più visti di Rai Yoyo e ha vinto di recente il Premio Unicef 2020, nell’ambito della 24/a edizione di "Cartoons on the Bay" per il suo impegno all’inclusione,

