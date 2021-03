Premio Strega da record: sono 62 i romanzi candidati, molti gli outsider

Sono ben 62 i romanzi proposti al premio Strega: è un record assoluto da quando, nel 2018, è stato cambiato il regolamento ed è stata data a ciascun amico della domenica l'opportunità di segnalare singolarmente, con il consenso dell’autore, un’opera meritevole di partecipare al premio. Nelle edizioni precedenti sono giunte 41 proposte (2018), 57 (2019) e 54 (2020).

Spetta ora al Comitato direttivo del premio – composto da Pietro Abate, Valeria Della Valle, Giuseppe D’Avino, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Helena Janeczek, Melania G. Mazzucco (presidente), Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi e Giovanni Solimine – scegliere i dodici titoli che si disputeranno l’edizione 2021, sia tenendo conto delle proposte degli Amici, sia sulla base di valutazioni proprie che potranno eventualmente integrare la lista iniziale. I dodici candidati saranno annunciati lunedì 22 marzo, alle ore 12.00.

Ecco l’ultimo gruppo di libri proposti per la #LXXVedizione del Premio Strega. Sul nostro sito, link in bio, troverete le motivazioni degli #Amicidelladomenica. #PremioStrega2021 pic.twitter.com/g44Oi5RJXD — PremioStrega (@PremioStrega) March 5, 2021



Mercoledì 10 marzo alle ore 18 si terrà online sul canale youTube di Parma Capitale della Cultura 2021 un incontro dal titolo “Il grande romanzo italiano come strumento di lettura della realtà”. Interverranno i vincitori delle ultime tre edizioni del Premio Strega, Helena Janeczek, Antonio Scurati e Sandro Veronesi, intervistati da Alessandra Tedesco, giornalista culturale di Radio24.

Marco Santagata è morto: lo scrittore era in coma irreversibile per il virus, aveva 73 anni

I giochi, in questo momento, sono apertissimi. Chi sarà l'autore che otterrà il premio pi ambito del mondo letterario italiano? Tra i "nominati" ci sono vecchie conoscenze editoriali com Michele Ainis, Andrea Bajani, Teresa Ciabatti, ma anche "outsider", casi editoriali da prendere in considerazione.

Di seguito, l’elenco dei libri presentati dagli Amici della domenica:

Michele Ainis, Disordini (La nave di Teseo) – proposto da Sabino Cassese;

Giuseppe Aloe, Lettere alla moglie di Hagenbach (Rubbettino) – proposto da Corrado Calabrò;

Andrea Bajani, Il libro delle case (Feltrinelli) – proposto da Concita De Gregorio;

Andrea Barzini, Il Fratello minore. Il mistero di Ettore Barzini, ucciso a Mauthausen (Solferino) – proposto da Maria Ida Gaeta;

Edith Bruck, Il pane perduto (La nave di Teseo) – proposto da Furio Colombo;

Patrizia Busacca, Madri gotiche (Linea Edizioni) – proposto da Giorgio Amitrano;

Maria Grazia Calandrone, Splendi come vita (Ponte alle Grazie) – proposto da Franco Buffoni;

Giulia Caminito, L'acqua del lago non è mai dolce (Bompiani) – proposto da Giuseppe Montesano;

Alessandro Carlini, Gli sciacalli (Newton Compton Editori) – proposto da Paolo Ruffilli;

Luigi Romolo Carrino, Non è di maggio (Arkadia) – proposto da Wanda Marasco;

Anthony Caruana, Contorni opachi (Bertoni) – proposto da Vito Bruschini;

Giovanni Catelli, Parigi, e un padre (Inschibboleth) – proposto da Maurizio Cucchi;

Giulio Cavalli, Nuovissimo testamento (Fandango) – proposto da Filippo La Porta;

Teresa Ciabatti, Sembrava bellezza (Mondadori) – proposto da Sandro Veronesi;

Paolo Ciampi, Il maragià di Firenze (Arkadia) – proposto da Giuseppe Conte;

Stefano Corbetta, La forma del silenzio (Ponte alle Grazie) – proposto da Lorenza Foschini;

Benedetta Cosmi, Orgoglio e sentimento (Armando Editore) – proposto da Antonio Augenti;

Gabriele Dadati, La modella di Klimt (Baldini + Castoldi) – proposto da Gian Arturo Ferrari;

Massimo De Angelis, L'uomo con il turbante (Rubbettino) – proposto da Marcello Ciccaglioni;

Donatella Di Pietrantonio, Borgo Sud (Einaudi) – proposto da Nadia Fusini;

Paolo Di Stefano, Noi (Bompiani) – proposto da Luca Serianni;

Alessandra Fagioli, Scacco all'isola (Robin) – proposto da Paolo Ferruzzi;

Marco Albino Ferrari, Mia sconosciuta (Ponte alle Grazie) – proposto da Paolo Cognetti;

Andrea Frediani, I lupi di Roma (Newton Compton Editori) – proposto da Massimo Lugli;

Mimmo Gangemi, Il popolo di mezzo (Piemme) – proposto da Raffaele Nigro;

Alessandro Gazoia, Tredici Lune (Nottetempo) – proposto da Gaia Manzini;

Lisa Ginzburg, Cara pace (Ponte alle Grazie) – proposto da Nadia Terranova;

Anna Giurickovic Dato, Il grande me (Fazi) – proposto da Angelo Guglielmi;

Fabio Guarnaccia, Mentre tutto cambia (Manni) – proposto da Antonio Pascale;

Mattia Insolia, Gli affamati (Ponte alle Grazie) – proposto da Fabio Geda;

Antonella Lattanzi, Questo giorno che incombe (HarperCollins) – proposto da Domenico Starnone;

Loredana Lipperini, La notte si avvicina (Bompiani) – proposto da Romana Petri;

Francesca Mannocchi, Bianco è il colore del danno (Einaudi) – proposto da Renata Colorni;

Elena Mearini, I passi di mia madre (Morellini) – proposto da Lia Levi;

Chiara Mezzalama, Dopo la pioggia (E/O) – proposto da Jhumpa Lahiri;

Roberto Michilli, La sirena dei mari freddi (Di Felice Edizioni) – proposto da Francesca Pansa;

Giulio Mozzi, Le ripetizioni (Marsilio) – proposto da Pietro Gibellini;

Marilù Oliva, Biancaneve nel Novecento (Solferino) – proposto da Maria Rosa Cutrufelli;

Claudio Panzavolta, Al passato si torna da lontano (Rizzoli) – proposto da Enrico Deaglio;

Maria Rita Parsi, Stjepan detto Jesus, il figlio (Salani) – proposto da Gianpiero Gamaleri;

Carmen Pellegrino, La felicità degli altri (La nave di Teseo) – proposto da Alessandra Tedesco;

Simone Perotti, I momenti buoni (Mondadori) – proposto da Paolo Mauri;

Daniele Petruccioli, La casa delle madri (TerraRossa) – proposto da Elena Stancanelli;

Aurelio Picca, Il più grande criminale di Roma è stato amico mio (Bompiani) – proposto da Edoardo Nesi;

Maurizio Ponticello, La vera storia di Martia Basile (Mondadori) – proposto da Maria Cristina Donnarumma;

Grazia Pulvirenti, Non dipingerai i miei occhi. Storia intima di Jeanne Hébuterne e Amedeo Modigliani (Jouvence) – proposto da Massimo Onofri;

Sabrina Ragucci, Il medesimo mondo (Bollati Boringhieri) – proposto da Maria Teresa Carbone;

Alessandro Raveggi, Grande Karma (Bompiani) – proposto da Giorgio van Straten;

Stefano Redaelli, Beati gli inquieti (Neo Edizioni) – proposto da Roberto Barbolini;

Daniele Rielli, Odio (Mondadori) – proposto da Antonio Monda;

Lorenza Rocco Carbone, La gioia della scrittura (Kairόs Editore) – proposto da Marcello Rotili;

Massimo Roscia, Il dannato caso del signor Emme (Exòrma) – proposto da Umberto Croppi;

Alessandra Sarchi, Il dono di Antonia (Einaudi) – proposto da Valeria Parrella;

Stefano Scansani, Raffaello in guerra (Compagnia Editoriale Aliberti) – proposto da Raffaella Morselli;

Isabella Schiavone, Fiori di mango (Lastarìa Edizioni) – proposto da Giulia Ciarapica;

Stefano Sgambati, I divoratori (Mondadori) – proposto da Daria Bignardi;

Emanuele Trevi, Due vite (Neri Pozza) – proposto da Francesco Piccolo;

Alice Urciuolo, Adorazione (66thand2nd) – proposto da Daniele Mencarelli;

Angela Vecchione, La piazza (Robin) – proposto da Piero Mastroberardino;

Roberto Venturini, L'anno che a Roma fu due volte Natale (SEM) – proposto da Maria Pia Ammirati;

Paolo Zardi, Memorie di un dittatore (Perrone) – proposto da Paolo Di Paolo;

Umberto Zuballi, La congiura del rompighiaccio (La Musa Talìa) – proposto da Paolo Cirillo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA