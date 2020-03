A due donne, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, il premio Pritzker, "Oscar" per l'Architettura

Ultimo aggiornamento: 17:10

Va a due architette irlandesi, Yvonne Farrell e Shelley McNamara, il prestigioso Premio Pritzker, considerato l'equivalente dell'Oscar per l' architettura . Farrell e McNamara hanno disegnato tra l'altro l'edificio della Scuola di Economia della Bocconi di Milano e sono state curatrici della Biennale, due anni fa. Entrambe insegnano, ornmai dal 1976, all'University College di Dublino.La giuria del Pritzker ha assegnato il premio per il loro «impegno incessante verso l'eccellenza», l'integrità del loro approccio progettuale e per essere state «pioniere» in una professione dominata dagli uomini. Solo altre tre donne hanno vinto un Pritzker in passato: Zaha Hadid nel 2004, Kazuyo Sejima nel 2010 (con Ryue Nishizawa) e Carme Pigem nel 2017 (con Ramn Vilalta e Rafael Aranda).L'annuncio è stato dato oggi a Los Angeles dal comitato organizzatore del premio sostenuto dal gruppo dello Hyatt Hotel.La giuria era composta quest'anno dal presidente Stephen Breyer, Barry Bergdoll, Deborah Berke, André Corrêa do Lago, Kazuyo Sejima, Benedetta Tagliabue, Wang Shu e Martha Thorne.Farrell e McNamara sono i primi vincitori irlandesi del prestigioso riconoscimento internazionale dotato di un assegno di 100.000 dollari. Il loro studio ha partecipato alla Biennale Architettura 2002 e ha vinto il Leone d'Argento alla Biennale Architettura 2012, con il progetto del nuovo campus Utec dell«Università di Lima in Perùinsieme all'opera di Paulo Mendes da Rocha. Hanno partecipato alla Biennale Architettura 2016 con il progetto "The Physics of Culture". Farrel e McNamara hanno progettato e realizzato numerose scuole ededifici per istituzioni e università, soprattutto in Irlanda - tra cui i Dunshaughlin Civic Offices, i negozi e gli uffici della Dublin City University, il Parson's Building, il Trinity College a Dublino, il Government Department for the Office of Public Works a Dublino.Dopo aver appreso della vincita del Pritzker Prize, Farrell ha dichiarato: «L'architettura potrebbe essere descritta come una delle attività culturali più complesse e importanti del pianeta. Essere un architetto è un privilegio enorme. Vincere questo premio è una meravigliosa approvazione della nostra fiducia nell'architettura.Grazie per questo grande onore».