L'Accademia Svedese conferma: quest'anno saranno assegnati due Nobel, per il 2018 e 2019

L'Accademia Svedese ha confermato che quest'anno consegnerà i premi Nobel per la letteratura per il 2018 e il 2019. Lo ha deciso e reso pubblico la Fondazione Nobel dopo un meeting del board dell'organismo. I vincitori, come è noto, in genere vengono resi noti nel mese di ottobre. A maggio dello scorso anno, la Fondazione e l'Accademia - alle prese con uno scandalo legato ad abusi sessuali e presunte violazioni delle norme relative al conflitto di interessi - hanno deciso di comune accordo di congelare l'edizione 2018 del premio.Il comunicato ufficiale del Nobel è disponibile qui