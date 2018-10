Praemium Imperiale a Muti: «Un onore perché il Giappone è un Paese che amo»

«Io amo molto il Giappone. Trovo che sia un Paese veramente strepitoso, con una cultura e una disciplina sociale che dovrebbe essere un punto di riferimento per molti Paesi nel mondo. Per cui questo premio acquista un valore ancora più profondo perché viene da una terra che io stimo, che io amo e in cui, dal 1975, ho fatto tanti concerti e tante opere per un pubblico unico e straordinario». Queste le parole del maestro Riccardo Muti durante la cerimonia di consegna del Praemium Imperiale, a Tokyo, nella cornice dello straordinario complesso architettonico del Meiji Kinenkan.



Per la trentesima edizione della manifestazione sono stati insigniti del riconoscimento Riccardo Muti per la musica, Pierre Alechinsky per la pittura, Fujiko Nakaya per la scultura, Christian de Portzamparc per l’architettura, Catherine Deneuve per il teatro e cinema.

Per celebrare i 30 anni del Praemium Imperiale la cerimonia è stata preceduta da una speciale udienza dell'Imperatore e dell'Imperatrice del Giappone, e del Principe e della Principessa Hitachi, alla quale sono stati ammessi solamente i Consiglieri e i premiati degli ultimi cinque anni con consorte. Per l’Italia oltre a Muti era presente Giuseppe Penone, insignito del Praemium Imperiale per la scultura nel 2014.

Durante la cerimonia l’ex-presidente del Consiglio Lamberto Dini, presidente del Comitato per l'Italia, ha osservato che nei trent’anni di esistenza di questo prestigioso riconoscimento i premiati sono stati più di 150: