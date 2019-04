Pordenonelegge, per i ragazzi nasce “Viaggio dentro al libro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sette incontri per scandire una full immersion nella letteratura per ragazzi rivolta agli educatori e formatori: è il programma di “Viaggio dentro al libro”, nuovo progetto formativo della Fondazione.it, per comunicare e trasmettere il piacere della lettura tra i giovani. Il percorso si snoderà tra ottobre e aprile e vedrà protagonisti nomi conosciuti della letteratura per ragazzi come Guido Sgardoli, Luigi Dal Cin, Antonio Ferrara e Davide Morosinotto, accanto a realtà di riferimento come Editoriale Scienza e Biancoenero Edizioni.La prima edizione, ideata in sinergia con Fondazione Friuli e in collaborazione con Libreria Baobab, è stata presentata oggi a Udine dalla curatrice Valentina Gasparet. «Per costruire il viaggio - ha spiegato il co-curatore Gian Mario Villalta - abbiamo sentito direttamente gli insegnanti per cercare di rispondere alle loro effettive esigenze». E «la condivisione di intenti e valori con Fondazione Friuli e il lavoro comune per la crescita socioculturale delle persone e del territorio - ha osservato il presidente della Fondazione Pordenonelegge.it, Giovanni Pavan - ha generato l’idea di un “Viaggio dentro al libro”». Le sessioni formative, dedicate a insegnanti della scuola secondaria di I grado, educatori, genitori, bibliotecari, studenti universitari, sono in programma a Pordenone nella sede della Fondazione e avranno la durata di 4 ore ciascuna, comprensive di una parte laboratoriale.Ad aprire il percorso sarà l’incontro con lo scrittore Luigi Dal Cin, Premio Andersen 2013, docente alla Scuola Holden di Torino, che metterà a fuoco la genesi del libro. Il «Viaggio» comprende due anteprime, in occasione del lancio della 14/a edizione del Concorso “Caro autore, ti scrivo”. Protagonista del primo incontro (17 maggio) sarà il docente e scrittore Enrico Galiano, che svelerà ai ragazzi della scuola secondaria di I grado alcuni segreti chiusi nella valigia dello scrittore. Il secondo (22 maggio), rivolto agli insegnanti, vedrà in cattedra la scrittrice Beatrice Masini, presidente della Giuria del Concorso edizione 2019.