Non solo fiction. Dai libri sempre più spesso arrivano spunti, commenti, ispirazioni per leggere il nostro tempo. Ecco allora l’di, un percorso con alcuni dei più noti editorialisti, giornalisti, commentatori e saggisti italiani, per sfogliare e interpretare l’attualità anche nelle pagine dei libri dal 18 al 22 settembre. Si parte con Libera di volare, testimonianza autobiografica di Ziauddin Yousafzai, il padre del premio Nobel per la pace Malala Yousafzai. Nel libro, che presenterà in Italia in anteprima a pordenonelegge mercoledì 18 settembre, racconta il lungo viaggio, da ragazzino timido e balbuziente cresciuto in una casa di fango tra le montagne del Pakistan a uomo capace di rompere con retrograde norme sociali e di dimostrarci i tanti volti che può assumere il femminismo, incoraggiando la figlia Malala a diventare una paladina per il diritto all’istruzione delle ragazze.E sempre con sguardo «globale», Pordenonelegge ospita la prima presentazione del libro di padre Agbonkhianmeghe Orobator, responsabile della Compagnia di Gesù per l’Africa, fra i più importanti teologi africani: al festival in anteprima presenterà le sue Confessioni di un animista (Edizioni Missionarie), brillante saggio teologico sul rapporto tra cristianesimo e animismo in Africa, in dialogo con Pierluigi Vercesi. Fra gli ospiti che prenderanno parte alla rassegna, Mario Calabresi e Beppe Severgnini che, in due diversi incontri, ripercorreranno le loro vite a stretto contatto con le notizie. Il direttore di Repubblica Carlo Verdelli, invece, spiegherà come il problema dell’informazione si confermi più che mai cruciale per la democrazia parlando del suo Roma non perdona. Come la politica si è ripresa la Rai» (Feltrinelli). E ancora, a parlare della riscossa dell’Italia, sarà Ferruccio de Bortoli con Ci salveremo (Garzanti). Dell’Europa dialogheranno Renato Mannheimer e Giorgio Pacifici, nell’incontro condotto dal direttore del quotidiano Il Piccolo Enrico Grazioli, mentre un altro noto sondaggista, Nando Pagnoncelli, dipanerà le percezioni sfasate che si hanno in Italia, conversando con il vicedirettore del Gr Rai Ivano Liberati.