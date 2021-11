Pompei, scoperta la stanza degli schiavi: riaffiorano brandine di bimbi e vasi da notte

Una istantanea di vita quotidiana ai margini della opulenta società, come solo Pompei sa restituire. Dagli strati di ceneri millenarie del Vesuvio che hanno soffocato una civiltà nel 79 d.C. ma allo stesso tempo hanno preservato. Merito della tecnica sempre più accurata e raffinata della realizzazione di calchi in gesso, figlia della sperimentazione di fine Ottocento.

Così sono riemersi tre letti in legno e corda, con intatti ancora i segni delle stuoie che li ricoprivano (una brandina ha le dimensioni ridotte probabilmente per accogliere il riposo di qualche bambino dalla vita disgraziata di schiavo).

Non solo, ma anche oggetti di vita quotidiana perfettamente conservati come vasi da notte, anfore accatastate, attrezzi da lavoro, il timone da carro, persino i finimenti dei cavalli che, è facile intuire, dovevano accudire. Vita da schiavi stallieri, una famiglia intera, probabilmente, alle porte di Pompei, in uno stanzino dormitorio di appena 16 metri quadrati, angusto e cupo. La scoperta infatti è avvenuta dagli scavi della oramai famosa villa di Civita Giuliana.

«Quello che colpisce è l’angustia e la precarietà di cui parla questo ambiente, una via di mezzo tra dormitorio e ripostiglio di appena 16 metri quadrati, che possiamo ora ricostruire grazie alle condizioni eccezionali di conservazione create dall’eruzione del 79 d.C. È sicuramente una delle scoperte più emozionanti nella mia vita da archeologo, anche senza la presenza di grandi ‘tesori’: il tesoro vero è l’esperienza umana, in questo caso dei più deboli della società antica, di cui questo ambiente fornisce una testimonianza unica».

Un piccolo mondo antico che viene poco raccontato dalla storia ma che ora l'archeologia riesce a ricostruire. Grazie all’affinamento della tecnica dei calchi inventata da Giuseppe Fiorelli nell’Ottocento, sono stati portati alla luce letti e altri oggetti in materiali deperibili, che permettono di acquisire nuovi interessanti dati sulle condizioni abitative e di vita degli schiavi a Pompei e nel mondo romano.

Nell’ambiente, dove sono state trovate tre brandine in legno, infatti, è stata rinvenuta una cassa lignea con oggetti in metallo e in tessuto che sembrano far parte dei finimenti dei cavalli. Inoltre, appoggiato su uno dei letti, è stato trovato un timone di un carro, di cui è stato effettuato un calco. I letti sono composti da poche assi lignee sommariamente lavorate che potevano essere assemblate a seconda dell’altezza di chi li usava. Mentre due hanno una lunghezza pari a 1,70 m circa, un letto misura appena 1,40 m per cui potrebbe essere di un ragazzo o di un bambino. La rete dei letti è formata da corde, le cui impronte sono parzialmente leggibili nella cinerite, e al di sopra delle quali furono messe coperte in tessuto, anch’esse conservate come cavità nel terreno e restituite attraverso il metodo dei calchi. Al di sotto delle brandine si trovavano pochi oggetti personali, tra cui anfore poggiate per conservare oggetti, brocche in ceramica e il “vaso da notte.” L’ambiente era illuminato da una piccola finestra in alto e non presentava decorazioni parietali. Oltre a fungere da dormitorio per un gruppo di schiavi, forse una piccola famiglia come lascerebbe intuire la brandina a misura di bambino, l’ambiente serviva come ripostiglio, come dimostrano otto anfore stipate negli angoli lascati appositamente liberi per tal scopo.