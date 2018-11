© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conta di tornare al segno più, grazie al Natale, il mercato del libro 2018. Dopo tre anni di crescita (+4,5% nel 2017), il 2018 ha registrato una lenta erosione che ha toccato tutti i mesi dell’anno arrivando, nella prima settimana di novembre, a totalizzare un complessivo -0,9% a valore, in base ai dati Nielsen per l’Associazione Italiana Editori (Aie) nei canali trade (librerie, online senza Amazon e grande distribuzione: 886,09 milioni di euro) e alla stima dell’Ufficio studi dell’Associazione Italiana Editori-Aie per Amazon (175,3 milioni di euro).Tre i fattori congiunturali - segnala l’Aie - che pesano sul dato: la crisi che ha colpito il maggior distributore dei banchi libri della grande distribuzione organizzata; il fatto che l’App18 non abbia potuto dispiegare appieno, fino ad ora, le sue potenzialità per il pubblico più giovane e il clima di sfiducia dei consumatori che passa a ottobre 2018 da 116,5 a 114,8. È quanto si rileva dai primi elementi dell’indagine sul mercato del libro e sulla piccola e media editoria in Italia che sarà presentata il 5 dicembre alla fiera della piccola e media editoria “Più libri più liberi”, nell’ambito dell’incontro “A un mese dal Natale, come si sta concludendo il 2018”, organizzato dall’Aie in collaborazione con Aldus e Nielsen. Le cifre saranno anche la base del confronto tra Enrico Iacometti (Armando Editore) e Andrea Angiolini (Il Mulino), moderati da Sabina Minardi (L’Espresso).Ad aprire il programma professionale della fiera, che si concluderà il 9 dicembre, strutturato in 23 appuntamenti, sarà uno sguardo sull’editoria europea, che rappresenta oltre il 60% del fatturato mondiale del libro, a cui è dedicato il convegno del 6 dicembre ‘Sfide comunì per capire i rapporti tra distribuzione e promozione e le strade che la piccola e media editoria indipendente europea sta percorrendo per ottimizzare il processo e conservare quella visibilità di marchio e di proposta che solo la libreria sa offrire. In apertura il saluto del presidente di Aie Ricardo Franco Levi. Interventi di Jordi Nadal (Plataforma editorial, Spagna), Sarah Lapalu (L’Association, Francia), Kate Wilson (UK), Diego Guida (presidente Gruppo Piccoli editori dell’AIE), moderati da Carlo Gallucci (Gallucci editore, Italia).