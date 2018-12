Dal Piper con Patti Pravo allo Studio 54 con Andy Warhol, a Bruxelles esplode la “Night Fever”

Il Piper approda a Bruxelles. La musica, la moda e le magiche atmosfere della discoteca romana più alla moda negli anni Sessanta, rivivono in una mostra dal titolo

Night Fever

, organizzata al Museo del design della capitale belga ai piedi dell'Atomium fino al 5 maggio. Cinquant'anni di storia che hanno cambiato il modo di ballare e di concepire il divertimento notturno, partendo dal locale che rese famosa Patty Pravo, arrivando alle discoteche della riviera romagnola e al mitico Studio 54 di New York che ospitò le più famose pop-star dell'epoca, come Andy Warhol. Luci soffuse, sfere specchiate, neon, stroboscopi accolgono il visitatore. Protagonista la musica in tutte le sue declinazioni: dalla disco anni Settanta, con i Bee Gees, fino alla techno e alla house. A fare da sfondo - immancabilmente - alcune immagini de

La febbre del sabato sera

, che fece conoscere al pubblico un giovanissimo John Travolta.



Spazio anche alla moda e ai look in voga da mezzo secolo: dalle pellicce agli zatteroni, dai passamontagna alle paillettes. Una passerella che ha fatto storia e che continua a stupire. E l'Italia in tutto questo ha giocato un ruolo in anteprima. Oltre al Piper, inaugurato nel 1965 e ancora in attività, la mostra ricorda L'Altro Mondo aperto a Rimini nel 1967, una tra le discoteche più famose della riviera romagnola creato in un hangar con sedie in plastica colorata e tubi d'acciaio. E poi la Bamba Issa a Forte dei Marmi che aprì i battenti nel 1969. Un posto di primo piano viene dato allo Studio 54, aperto nel '77, tempio della musica newyorkese e mondiale, vetrina di star e celebrità, ma anche alla Hacienda di Manchester inaugurato alla fine degli anni ottanta, divenuto epicentro della cultura rave britannica e del genere acid-house. Un occhio anche ai locali berlinesi che dopo la caduta del muro di Berlino hanno trasformato la città tedesca in capitale della techno europea.

