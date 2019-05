Piero Manzoni, a New York due mostre sul progenitore dell'arte concettuale tra ovatta, pane e paglia

Piero Manzoni torna a New York: due mostre parallele della galleria Houser and Wirth a Chelsea esplorano le opere più significative di un progenitore dell'arte concettuale, figura fondamentale dell'arte italiana. Pittore-non pittore e disgregatore dell'arte prima della prematura scomparsa a meno di trent'anni nel 1963, Manzoni divenne internazionalmente famoso nel 1961 per le 90 lattine-scandalo della

Merda d'artista

, «ma non fu solo quello», spiega Rosalia Pasqualino di Marineo, direttrice della Fondazione Piero Manzoni a Milano. Le mostre di New York,

Piero Manzoni. Materials of His Time

e

Piero Manzoni. Lines

, si articolano su due piani della galleria. La prima presenta 72 Achromes (incolori) tra i più radicali degli 800 realizzati da Manzoni ed esamina il suo rivoluzionario approccio a materiali non convenzionali: il panno cucito, i pallini di ovatta, la fibra di vetro, le «rosette» di pane, le fibre sintetiche e naturali, la paglia, il cloruro di cobalto che cambia il colore con l'umidità, il polistirolo, i sassi.



Per la prima volta a New York, la galleria ha ricostruito due progetti citati nella sua «lista dei desideri» in una lettera del 1961 all'amico Henk Peeters: una stanza tutta di pelo bianco, e un'altra rivestita di pittura fluorescente che immerge il visitatore nella luce. Le mostre sono integrate da una speciale sezione di materiali di archivio dalla collezione di Guido e Gabriella Pautasso che ne tracciano la biografia, riportando in vita per un pubblico contemporaneo il suo viaggio personale e creativo. Le Linee, spiega la Pasqualino, sono con gli Achromes l'opera di cui Manzoni ha parlato e scritto di più: dalle prime esili tracce ininterrotte su fogli di carta presentate nella mostra

Superfici achrome

al Bar La Parete a Milano, si arriva a tracce di lunghezza crescente realizzate con un rullo su strisce di carta. La serie culminò nel 1960 con la Linea lunga 7.200 metri, tracciata ad Herning in Danimarca e racchiusa in un cilindro sigillato di metallo cromato.

