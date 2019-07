Philp Pullman, conto alla rovescia per il sequel del Libro della polvere

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Conto alla rovescia, con maxi battage pubblicitario e numerose strategie di marketing, per l'uscita nelmondo anglosassone nel prossimo autunno del sequel di "Il Libro della Polvere" (pubblicato in italiano dalla casa editrice Salani): il secondo volume della nuova saga fantasy dello scrittore britannico Philip Pullman, 72 anni, è atteso il 3 ottobre nel Regno Unito, Usa e Canada dall'editore Penguin Random House e sarà anticipato e seguito da numerosi eventi.Il nuovo romanzo si intitola "The Secret Commonwealth" e sarà ambientato venti anni più tardi rispetto al primo volume, dal titolo "La belle sauvage" (2017). Questa volta l'eroina Lyra Silvertongue sarà ormai adulta e indipendente e sarà «costretta a navigare in un nuovo mondo complesso e pericoloso mentre cerca una misteriosa città che si dice sia infestata dai demoni».Intanto è stata resa nota la copertina del libro: illustrata da Chris Wormell, raffigura un treno che viaggia a forte velocità su un ponte, con i minareti di una grande moschea che potrebbe essere Santa Sofia a Istanbul, riflettendo così il viaggio della ventenne Lyra Silvertongue, ormai studentessa di Oxford, in tutta Europa e in Asia.Pullman, uno degli scrittori più letti e amati dai ragazzi con il successo mondiale di "La bussola d'oro", creatoredi uno dei più visionari e potenti universi della letteratura fantasy, è tornato dopo un ventennio al mondo di Lyra con una storia che ha definito "parallela" alla trilogia "Queste oscure materie".Sarà lo stesso Pullman a parlare di "The Secret Commonwealth" il giorno prima dell'uscita, il 2 ottobre, con un evento a Londra, all'Alexandra Palace, dove lettori più affezionati potranno ascoltare la lettura di brani dalla voce dello scrittore.Il 6 ottobre, allo Sheldonian Theatre di Oxford, città in cui il romanziere ha studiato, Pullman terrà una conversazione con i lettori. Per entrambi gli eventi, che successivamente saranno offerti in podcast dall'editore Penguin, è partita già la caccia per accaparrarsi i biglietti.In concomitanza con l'uscita di "The Secret Commonwealth", in autunno la Bbc inizierà a trasmettere la serie tvdell'adattamento della saga di "Queste oscure materie", che ha venduto nel mondo oltre 17,5 milioni di copie con traduzioni in 40 lingue. La serie è prodotta dall'emittente statunitense Hbo che porterà sulpiccolo schermo i romanzi "La bussola d'oro", "La lama sottile" e "Il cannocchiale d'ambra".