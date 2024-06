Paperino fa 90

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno star system che non invecchia mai, con divi eternamente fedeli a se stessi. Era il sogno della grande animazione americana anni Trenta, che Walt Disney trasformò in realtà: non solo inventando Mickey Mouse, il “bravo ragazzo in gamba”, ma circondando Topolino di un esercito di eccellenti - e un po’ meno rigorosi - colleghi. Novant’anni fa, il 9 giugno 1934, nasceva così la prima delle nuove star della scuderia Disney, Paperino, celebrato in questi giorni attraverso una serie di iniziative: la copertina “vintage” del numero in edicola di Topolino, tre volumi da collezione editi da Panini Comics (L’uomo dei Paperi, Paperino d’autore e La casa di Paperino), linee di abbigliamento, un party a New York e una serie di eventi benefici nei parchi Disney nel mondo.LE ORIGINIIl papero, al secolo Donald Duck (il nome sarebbe stato ispirato dal re del cricket, Donald Bradman) fa la sua prima apparizione in un cortometraggio del 1934, La gallinella saggia. Ha il becco più lungo, le ali al posto delle mani, ma starnazza (la voce è quella del doppiatore storico, Clarence Nash) ed è già vestito da marinaio. Soprattutto, è subito sfortunato: la decisione di non aiutare la gallinella a seminare il granturco si ritorcerà contro di lui. «Nel tempo il disegno di Paperino si è ammorbidito, ma in novant’anni non è cambiato poi così tanto», racconta Silvia Ziche, storica disegnatrice del Papero. «Non è facile da disegnare, soprattutto il becco e le espressioni. Ma una volta che impari, ti diverti tantissimo perché Paperino è come un divo del cinema muto: tutto quello che fa, lo sottolinea con il movimento del corpo. E con il carattere che si ritrova, si può esagerare».ANNI RUGGENTILa sua performance nella Gallinella saggia, fin da subito, “buca lo schermo”, e nel giro di due mesi Paperino è già accanto alla stella Mickey Mouse nel corto Orphans’ Benefit, nei panni di un attore che non prende bene le critiche del pubblico. La verità è che Donald Duck è il papero giusto al momento giusto, piombato sullo schermo nell’epoca in cui un disegno può fare scandalo (la frizzante Betty Boop nel 1935 viene castigata dalla censura), o gettare le basi di un impero. Un anno prima di Paperino debutta Popeye con Paramount, un anno dopo arrivano Bugs Bunny e Duffy Duck per la Warner Bros., nel 1937 Disney si gioca tutto producendo il primo cartone lungo a colori della storia, Biancaneve. Nel 1928 le persone nello studio Disney sono 6, nel ‘34, alla nascita di Paperino, 187: nel 1940 sono diventate più di 1600.LA MODERNITÀPaperino, portato sugli inserti domenicali Usa da un italo-americano, Al Taliaferro (l’inventore di Qui, Quo e Qua, figli della sorella Della Duck), è tutto ciò che non è Topolino: irascibile, pigro, comico, perseguitato dai creditori e dalla sfortuna. «Ma sotto sotto è un eroe positivo, o meglio lo è diventato nel tempo», spiega Francesco Artibani, dal 1991 sceneggiatore di Topolino. «Il primo Paperino era un po’ fastidioso, poi è maturato: oggi è un ometto responsabile, un papero che da solo mantiene una famiglia con tre nipotini, che non ha lavoro ma si ingegna. Un personaggio molto forte e legato al contemporaneo». Capace di resistere, fedele a se stesso, anche attraverso epoche diverse: «A cambiare sono le regole del nostro mondo. Oggi sarebbe impossibile rappresentarlo con delle armi in mano, con degli alcolici o in situazioni di guerra». E pensare che l’unico Oscar della sua carriera Paperino lo vince nel 1943 indossando (riluttante) la divisa da nazista: accade nel corto di propaganda bellica Der Führer’s Face - ancora inedito in Italia – in cui si ritrova a servire Hitler e Mussolini salvo poi scoprire di essere vittima di un incubo.LE CANDELINESpeciale, da sempre, il rapporto del Papero con l’Italia, primo paese a pubblicare, nel 1937, un settimanale che lo vede unico protagonista (Paperino e altre avventure di Federico Pedrocchi). «Oggi il 70% delle storie Disney a fumetti che circolano nel mondo sono prodotte in Italia, oltre che inFrancia e Brasile», dice Artibani. «Siamo ancora il primo centro produttivo, ed è alla scuola italiana che si deve l’esasperazione di certe caratteristiche di Paperino, come l’indolenza o la sfortuna, concetto popolare nei paesi superstiziosi come il nostro». In Italia nascono anche Paperinik, l’identità segreta del Papero, opera di Giovan Battista Carpi, e Brigitta, la fidanzata di Paperone, creata da Romano Scarpa. «Come festeggia il compleanno Paperino? Al mattino lavora per risolvere qualche rogna dello zio, non ha la giornata libera per festeggiare. Qualcosa complicherà il resto della giornata e insomma, finirà per spegnere le candeline alle 23.59». Altro che Topolino: Paperino, da sempre, uno di noi.