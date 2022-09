Palazzo Strozzi celebra Olafur Eliasson, l'artista dei soli e degli arcobaleni

Martedì 20 Settembre 2022, 12:00

servizio di Laura Larcan - Video di Francesco Toiati

Luci e riflessi che plasmano effetti atmosferici, soli compressi, cascate d'acqua valorizzata che creano arcobaleni, Palazzo Strozzi a Firenze, gioiello quattrocentesco icona del Rinascimento Fiorentino, viene trasfigurato dalle creazioni di Olafur Eliasson l'artista della luce, del sole artificiale, l'artista degli effetti ottici, che ama stupire (e sedurre) il pubblico con installazioni tecnologiche che ricreano le condizioni atmosferiche, quasi fosse un impressionista tecnologico. E' proprio il tempo il tema della prima grande mostra personale mai realizzata in Italia di Olafur Eliasson, dal titolo "Nel Tuo Tempo", un omaggio celebrazione dell'artista danese con origini islandesi, che Palazzo Strozzi presenta dal 22 settembre al 22 gennaio, con la cura di Arturo Galansino e la sinergia dell'artista che ha ideato installazioni pensate proprio per gli spazi rinascimentali dell'edificio. Ouverture speciale del percorso è il cortile del palazzo in cui ci si ritrova ipnotizzati dai fenomeni ottici della grande installazione site specific: una ellisse di undici metri sospesa a otto metri di altezza, composta da più griglie sovrapposte, che creano l'effetto Moire, quello sfarfallio o interferenza tipiche di uno schermo digitale. Di fatto è uno schermo, ma assume la fisionomia di una creatura aliena che cambia ad ogni passo dello spettatore, sollecitandolo a riflettere sulla percezione del proprio corpo e mente nello spazio e nel tempo. Buon viaggio