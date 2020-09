© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va adl’edizione 2020 del Premio FriulAdria La storia in un romanzo: sabato 19 settembre la consegna nell’ambito della 21ma edizione di Pordenonelegge. Per l’occasione l’autrice polacca, Premio Nobel Letteratura 2018, sarà protagonista di una conversazione condotta dal curatore del festival Alberto Garlini sui rapporti fra la storia e il romanzo. A Pordenonelegge grande protagonista sarà anche il Premio Nobel Economia: sempre sabato 19 settembre, in video collegamento. «Due ospiti di grande levatura - spiega Garlini -: credo che compito degli intellettuali sia scrostare gli sguardi abitudinari e farci intuire scenari futuri. Joseph Stiglitz punterà il dito sulla contemporanea esplosione della disuguaglianza economica, ricordandoci che le vere fonti della ricchezza sono basate su apprendimento, progresso della scienza e le regole del diritto. Olga Tokarczuc ci porterà a vagabondare in vicoli ciechi, strade che non portano da nessuna parte, a esplorare giunture e zone senza nome». Intanto domani Pordenonelegge entra nel vivo con l’anteprima internazionale del grande fisico e divulgatore, che presenterà l’ultimo saggio, Il mondo secondo la fisica, intervistato da Chiara Valerio. Al festival anche il profetico autore di Spillover David Quammen, che ha raccontato come si genera il «big one» pandemico e torna adesso con L’albero intricato, e Michael Palin, volto storico dei Monty Python, che racconterà la scomparsa della nave Erebus tra i ghiacci artici.