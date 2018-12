A Mirandola una pietra d'inciampo per il beato Odoardo Focherini che salvò decine di ebrei dalla Shoah

Il 16 gennaio a Mirandola, in provincia di Modena, sarà collocata una pietra d'inciampo per il beato Odoardo Focherini. Originario di Carpi, dirigente d'azienda e intellettuale cattolico, Focherini si spese per salvare decine di ebrei dalla Shoah durante la seconda guerra mondiale: opera per la quale venne arrestato e deportato nel lager nazista di Hersbruck, in Germania, dove morì a 37 anni nel 1944. La pietra sarà inaugurata il 16 gennaio grazie all'associazione culturale Educamente in collaborazione con la sezione locale dell'Anpi e col patrocinio del Comune. Già «Giusto tra le Nazioni» e «martire della fede», fu beatificato nel 2013 sulla base di un decreto firmato nel 2012 da Papa Benedetto XVI in cui si riconosceva il suo martirio «in odium fidei». L'inaugurazione della pietra di inciampo a Mirandola sarà preceduta dall'apertura della mostra «Nostro fratello Odoardo» curata dalla nipote Maria Peri e dalla testimonianza inedita di alcuni salvati dal beato. La pietra di inciampo sarà posta alle 12 davanti al civico 58 di piazza Costituente, dove abitava la famiglia Focherini.

© RIPRODUZIONE RISERVATA