Notte europea dei Musei 2019, sabato 18 aperti fino a mezzanotte i dieci della Sapienza

Saranno dieci i musei del Polo della Sapienza aperti quest'anno per la «Notte europea dei musei 2019» sabato 18 maggio dalle 10 fino alle 24: Anatomia comparata, Antichità etrusche e italiche, Antropologia, Arte classica, Chimica, Museo Laboratorio Arte Contemporanea, MUST, Origini, Storia della Medicina, Vicino Oriente Egitto e Mediterraneo. Numerose le attività che fanno parte anche della manifestazione del maggio museale «La Scienza si mostra alla Sapienza» che ha l'obiettivo di avvicinare il pubblico alla scienza e alla cultura, attraverso esposizioni temporanee, seminari e conferenze, laboratori ludico-didattici, concerti MuSa e visite guidate alle collezioni. Con l'imbrunire, le attività continueranno e confluiranno in quelle pensate per la Notte dei Musei, che partiranno ufficialmente alle 19. Ci sarano laboratori per bambini, tra cui una Caccia al tesoro e una Caccia alla statua (6-12 anni), Incontri con gli Etruschi, Lavorazione della pelle con gli strumenti in selce, Scava con noi e impara il mestiere dell'archeologo oltre che concerti, mostre e conferenze.



Alle 20 l'orchestra Musa Classica, diretta da Francesco Vizioli, suonerà presso l'aula Odeion dell'edificio di Lettere e filosofia. Oltre un secolo di musica, legata al teatro e alla danza costituisce il filo conduttore del concerto, in programma musiche dell'Ottocento e del Novecento storico: Brahms, Bizet, Orff, Marquez. Alle 21.00 il «Zeus Flash Mob», una performance a cura di Theatron - Teatro Antico alla Sapienza. Il Museo di Anatomia Comparata proporrà un percorso-laboratoriale «Vertebrati al microscopio» dedicato a tutti, dove saranno possibili osservazioni al microscopio ottico e allo stereoscopio. Presso il Museo dell'Arte classica, alle 21, sarà inaugurata la mostra

In vultu veritas

Presso il Museo di Storia della Medicina, alle 19 sarà inaugurata la mostra a

Artificial body parts: il corpo ricostruito

. Il Museo di Scienze della Terra ospiterà alle 21 la conferenza

I fossili tornano in vita: tra reale e virtuale, tra arte e scienza

