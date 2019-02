Letteratura, cinema e musica del Nord Europa a Milano: dal 21 al 24 febbraio torna “I Boreali” al Teatro Franco Parenti

A Milano si torna a parlare di letteratura del Nord Europa. Dal 21 al 24 febbraio torna «I Boreali», il festival organizzato dalla casa editrice Iperborea, per quattro giorni al Teatro Franco Parenti. A inaugurare la quinta edizione del festival sarà Björn Larsson, con il suo nuovo romanzo «La lettera di Gertrud». Dopo di lui, tra gli ospiti, Leonardo Piccione con «Il libro dei vulcani d'Islanda. Storie di uomini, fuoco e caducità», la svedese Elisabeth Åsbrink autrice del successo internazionale «1947», il norvegese Gert Nygardshaug con il giallo «L'amuleto» (Sem), Anne Cathrine Bomann, scrittrice e psicologa danese al suo esordio con «L'ora di Agathe», l'antropologa norvegese Erika Fatland con «Soviestistan. Un viaggio in Asia centrale» (Marsilio) ed Erlend Loe, uno dei più popolari e divertenti scrittori scandinavi, autore del romanzo di culto «Naif. Super».



Non solo letteratura, ma anche cinema, con film in lingua originale come «Denmark» di Kasper Rune Larsen e «A Serious Game» di Pernilla August, corsi di lingua e letteratura, incontri su temi rivolti all'attualità, il tradizionale Nordic Brunch del fine settimana e, nella serata del 22 febbraio, il concerto della cantante e polistrumentista norvegese Farao e del duo belga Asa Moto. Sempre in ambito musicale, domenica 24 febbraio Mirco Mariani presenta il suo nuovo progetto Fwora Jorgensen ispirato alle atmosfere e alle sonorità dei film di Aki Kaurismäki. Tanti gli appuntamenti dedicati ai più piccoli, con letture e laboratori ispirati alle pagine dei più grandi autori di letteratura per l'infanzia del Nord Europa, un incontro sul tema dell'Artico con Fabio Deotto, Carlo Barbante e Marzio G. Mian (autore di «Artico. La battaglia per il Grande Nord», Neri Pozza), un confronto sul «paradosso nordico», ovvero il lato nascosto della parità di genere e l'Arto Paasilinna Memorial Tour, una performance dello scrittore Valerio Millefoglie che, dopo aver girato le librerie d'Italia, si conclude a Milano. «I Boreali» nel corso dell'anno farà tappa in altre città: Cernobbio-Lugano, Bologna e Matera.

