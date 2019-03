Fotografia naturalistica: a Cecina “What a wonderful world” con le immagini della National Geographic Society

Le foto provengono dall'archivio della National Geographic Society e sono spettacolari, scattate da venti tra i fotografi più affermati nel campo dell'immagine naturalistica. Incontri ravvicinati con feroci predatori, panorami mozzafiato, strane forme di vita riprese nei luoghi più remoti del pianeta. La mostra fotografica “ What a wonderful world ” , organizzata dalla Fondazione culturale Hermann Geiger in collaborazione con la National Geographic Society e curata da Alessandra Scalvini, sarà aperta fino al 28 aprile negli spazi espositivi della Fondazione, in piazza Guerrazzi 32 a Cecina (Livorno). Cinquanta capolavori che uniscono scienza e arte: dal più piccolo insetto ai giganteschi cetacei, dalle imponenti formazioni geologiche ai giochi di luce delle aurore boreali, dai panorami africani alle gelide acque delle banchise polari. © RIPRODUZIONE RISERVATA