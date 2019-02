A Napoli torna a splendere l'imponente statua di Beethoven nel chiostro del Conservatorio di San Pietro a Majella

L'imponente statua di Ludwig van Beethoven torna a splendere nel chiostro grande del Conservatorio napoletano di San Pietro a Majella. La presentazione del restauro avverrà sabato 9 febbraio alle ore 18 nella sede del Conservatorio. La risistemazione dell'opera di quasi 3 metri, incluso il basamento, realizzata in marmo e calcare agli inizi del Novecento dallo scultore Francesco Jerace, è il risultato della collaborazione tra il Conservatorio San Pietro a Majella e l'Accademia di Belle Arti di Napoli ed è stata effettuata sotto la sorveglianza della Soprintendenza Archeologia Belle arti e paesaggio per il comune di Napoli. L'intervento, realizzato grazie al sostegno della società «Helena restauri», è stato eseguito dall'allieva dell'Accademia Lorenza Cardone, con la direzione operativa di Luciana Festa dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro di Roma e docente dell'Accademia di Belle Arti di Napoli. Dopo la presentazione, nella Sala Scarlatti del Conservatorio, si terrà il concerto con le musiche del compositore tedesco diretto dal maestro Francesco Vizioli.