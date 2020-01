Quando l'arte e l'archeologia fanno "gulp" e "sbam": i fumetti nei musei con una sorpresa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quando l'arte e l'archeologia fanno "gulp" e "sbam". I Fumetti nei Musei "danno i numeri". Almeno via social. Ecco allora una civetta impazzita che fa le piroette, vola, balla e cade. È il video completamente autoprodotto dall’ufficio stampa e comunicazione e del ministero per i Beni culturali e Turismo, e pubblicato sul nuovo profilo Instagram @mibact per promuovere la mostra “Fumetti nei Musei”, visitabile gratuitamente all’Istituto Centrale per la Grafica di Roma fino al 16 febbraio (via della Stamperia 6).Il video, che simula in tutto e per tutto un vero e proprio post, a un primo sguardo può trarre in inganno l’utente, che cercando di mettere un like cliccando sul cuoricino si accorge poi di un simpatico “trucchetto”.L’ormai popolare civetta gialla, icona dell’intera collana di fumetti, nel video si anima e prende il volo, scivola, ma poi si rialza e, con tante altre civette, si trasforma nelle emoji che impazzano nelle chat, è non solo in quelle dei giovani.