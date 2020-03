GiocaconiCapitolini e trova le differenze tra i capolavori dei musei: via alla rubrica settimanale di Roma Capitale

Toccherà ai visitatori da casa scoprire le differenze tra due immagini apparentemente identiche di alcuni capolavori del museo, stimolando una maggiore attenzione ai dettagli iconografici. Parte oggi la nuova rubrica settimanale #GiocaconiCapitolini nell’ambito della campagna #iorestoacasa di Roma Capitale, con proposte culturali su web e social. Sempre oggi, in occasione del quinto compleanno del Museo di Casal de' Pazzi, verrà premiato il vincitore del contest #unmondoscomparso, la sfida di disegno che ha portato bambini e ragazzi a dare una propria versione del mondo ai tempi dell’età pleistocenica. Tutte le informazioni sulla pagina facebook del museo e sul sito www.museocasaldepazzi.it.



Tanti gli appuntamenti digital promossi dall’Assessorato alla Crescita culturale - Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nei Musei Civici. Continua fino al 3 aprile sui social della Sovrintendenza il contest fotografico #FinestresuRoma, per costruire il racconto della città che osserviamo dalle nostre case in questi giorni. Tutte le info su www.sovraintendenzaroma.it; su FB, IG e Twitter @SovraintendenzaCapitolina. Tra le novità in partenza questa settimana anche il progetto #ilmuseoincasa, per far conoscere la storia dei Musei Civici e renderli accessibili attraverso le parole dei curatori archeologi e storici dell’arte della Sovrintendenza. Il ciclo, in programma sui canali social, ha inizio con il primo videoracconto dedicato ai segreti della Centrale Montemartini.

