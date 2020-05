Murakami torna a fare il deejay per un giorno, per alleviare il lockdown

Lo scrittore giapponese Haruki Murakami è autore di romanzi di culto come "Norwegian Wood" e "1Q84" (Einaudi), ha dimostrato in tutte le sue opere narrative quanto sia viva la sua passione per la musica. Ogni romanzo di Murakami ha la sua colonna sonora, che si lega spesso perfettamente alla storia, un po' come succede nei film. Bene: per un giorno tornerà a vestire i panni del dj ,facendo ascoltare le sue canzoni preferite. Murakami ha deciso di promuovere uno speciale programma radiofonico, che si terrà venerdì 22 maggio, con il titolo "Stay Home Special", per cercare di risollevare lo spirito dei connazionali durante il lockdown per l'emergenza coronavirus.

"Stay Home Special", che prende il nome dal recente appello del governatore di Tokyo, Yuriko Koike, affinché i residenti limitino il più possibile gli spostamenti restando a casa, durerà due ore: oltre a far ascoltare alcuni brani musicali, Murakami risponderà alle domande dei radioascoltatori.

«Spero che il potere della musica possa per un po' spazzare via le nuvole di tristezza che si sono accumulate con la pandemia da coronavirus», ha detto Murakami. Dal 2018 lo scrittore è sporadicamente ospite di uno show pre-registrato di un'ora su Tokyo Fm, dove fa sentire una selezione dei 10.000 dischi presenti nella sua

collezione. Grande appassionato fin da ragazzo di jazz, Murakami quando era studente universitario aprì con la futura moglie Takahashi Yoko una caffetteria che di sera diventava un jazz club chiamato "Peter Cat". Esperienza, questa, che ha raccontato di recente in un racconto degli esordi, rimasto a lungo inedito in Occidente, "Ascolta la canzone del vento". Murakami ha anche scritto un libro, "Ritratti in jazz", che racconta la sua ammirazione per i protagonisti di questo genere musicale.

