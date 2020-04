Morto ​Giuseppe Aldo Rossi: lo storico professore e autore tv aveva 107 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A pochi giorni dal compimento dei 107 anni è morto il professor. Nato a Roma nel 1913, tre lauree e una carriera di insegnante all’università e nelle scuole superiori. Autore radiotelevisivo scrisse per la Rai vari programmi tra cui la serie di “Giallo Club” e del “Tenente Sheridan” che ebbero grande successo negli anni ’60. Linguista ed enigmista classico è autore del “Dizionario Enciclopedico di Enigmistica e Ludolinguistica” edito da Zanichelli.Innamorato di Roma è stato anche un affermato poeta romanesco tanto da aver tradotto e pubblicato in vernacolo le “Odi di Orazio”. Un altro suo grande amore era quello per la Roma di cui è stato per più di cinquant’anni socio vitalizio. Ricordava sempre quando, nell’immediato dopoguerra, si recava allo stadio insieme all’allor giovane ingegner Dino Viola o quando a scuola era professore dell’alunno Franco Sensi.Quello che per lui è sempre stato un grande vanto era raccontare quando assistette allo stadio nel 1927 alla prima partita Roma-Livorno facendo a piedi più di tre chilometri per raggiungere da San Giovanni il Motovelodromo Appio. Tra le sue pubblicazioni va anche ricordata: “Le parole, vita, morte e miracoli” edita da Mondadori.