Morto Clive Cussler, autore di romanzi d'avventura da oltre cento milioni di copie

Addio a Clive Cussler, autore di romanzi d'avventura con il personaggio di Dirk Pitt, una sorta di alter ego dell'autore, soprattutto per la sua passione per il mare, la storia, le automobili d'epoca di cui era un appassionato collezionista. Tra i suoi libri più famosi, "Sahara" e "Recuperate il Titanic". Aveva 88 anni.«Con un cuore affranto condivido la triste notizia che mio marito Clive è morto lunedì», ha annunciato la vedova su Twitter. «Condividere la mia vita con lui è stato un privilegio, Voglio ringraziare voi tutti, i suoi fans e i suoi amici per la vicinanza». Clive, ha aggiunto, «era la persona più cortese e gentile che abbia mai incontrato. So che le sue avventure continueranno»."Sahara" era stato adattato nel 1992 in un film con Matthew McConaughey e Penelope Cruz. I suoi libri sono stati pubblicati in più di 40 lingue. Era stato sposato con Barbara Knight per quasi cinquant'anni, fino alla sua morte nel 2003; lascia tre bambini, Teri, Dirk, and Dayna. In seguito si era risposato con Janet Horvath. Il figlio era stato chiamato Dirk, come il suo personaggio non a caso: era stato lui il coautore degli ultimi tre romanzi.Nato nella città americana di Aurora (Illinois) nel 1931, da padre tedesco e madre americana, si arruola nell'Aviazione e partecipa anche alla guerra di Corea. Nel 1978 fonda la National Underwater & Marine Agency, una organizzazione non profit che si occupa della localizzazione e recupero di relitti sommersi di rilevanza storica: un'attività che ispirerà anche molti suoi libri.La sua attività di scrittore inizia nel 1965 con "Enigma". Il suo iconico personaggio è Dirk Pitt, ingegnere navale e insieme anche maggiore dell'aeronautica statunitense; ma anche il suo inseparabile compagno d'avventura Albert Giordino è centrale nella sua opera. In tutti questi anni Cussler ha portato a termine circa un'ottantina di progetti editoriali, tra libri suoi, scritti col figlio, e altri con undici coautori.«Dirk avrà sempre un posto nel mio cuore, perché è stato lui a cominciare tutto questo», ha detto Cussler una volta in un'intervista. «Spero che i lettori vedano Pitt come un tipo nomale, piovuto dal cielo. Ama l'Aviazione, la tequila, e qualche volta si concede un sigaro».