Morto Mordillo, il fumettista dell'umorismo muto che ha conquistato il mondo

Guillermo Mordillo Menéndez, fumettista e cartoonist che con il suo umorismo muto e i suoi animali buffi ha conquistato il mondo, è morto all'età di 86 anni. Mordillo è morto la notte scorsa nella sua casa di Maiorca . Secondo il quotidiano El Paìs, ha accusato un'indisposizione mentre era a cena con i suoi familiari in un ristorante vicino Palmanova ed è morto poche ore dopo. Nato da una famiglia di emigrati spagnoli in Argentina , ha realizzato il suo primo disegno all'età di dodici anni ed è stato fra i cartoonist maggiormente pubblicati nel mondo durante gli anni settanta.I suoi disegni - che appaiono su puzzle, diari e poster - sono caratterizzati da colori vivaci e da uno spiccato umorismo che restituisce ai suoi buffi e pacifici personaggi, animali dagli occhi enormi, elefanti tondeggianti o giraffe dal lungo collo, che non si esprimono a parole ma attraverso la gestualità e la toma espressività del volto. Tra i premi ricevuti nella sua carriera il Phoenix Prize of Humor nel 1973, il Yellow Kid Award nel 1974, il Nakanoki Prize nel 1977, il Cartoonist of the Year del Salone Internazionale dell'Humor di Montréal nel 1977 e la palma d'oro di San Remo.