Molly Bloom, ripartono i corsi della scuola di scrittura

Si è tenuto ieri sera al Giardino del Monk di Roma un incontro aperto al pubblico per inaugurare i nuovi corsi della scuola di scrittura creativa Molly Bloom. Le lezioni prenderanno ufficialmente il via il 23 ottobre. I corsi spazieranno fra vari settori della letteratura: dalla narrativa alla poesia. La scuola, giunta al suo secondo anno, annovera tra i propri insegnanti grandi firme del panorama letterario italiano, tra cui Paolo Giordano, Alessandro Piperno, Sandro Veronesi. A loro si aggiunge quest'anno Jhumpa Lahiri, vincitrice del Premio Pulitzer nel 2000 per la raccolta di racconti brevi “L'interprete dei malanni”. Intento della scuola è quello di creare i presupposti per la pratica quotidiana della scrittura, che è uno dei migliori modi per conoscere sé stessi e il mondo. Per l'occasione, abbiamo chiesto un breve intervento sul senso profondo della scrittura creativa a tre autori di grande spessore e popolarità come Gilda Policastro, Francesco Pacifico e Leonardo Colombati, tutti coinvolti nel progetto (Colombati ha fondato la scuola nel 2016 assieme a Emanuele Trevi).



di Gilda Policastro

L’arte del narrare, da quando esiste, ingaggia una competizione con la vita, proponendosi di conservarne le tracce materiali, psicologiche, sociali, sentimentali. Le opere d’arte, diceva Adorno, ci parlano degli uomini meglio dei documenti. Ed è proprio questo lo specifico dell’invenzione, almeno a partire dal romanzo moderno: la possibilità di rappresentare le vicende di singoli uomini, calati in un contesto comune, quotidiano, in modo altrettanto “interessante” delle vite di personaggi storici o degli eroi della tradizione antica. Decisiva è la possibilità di connettere realtà e coscienza, accadimenti “reali” ed “eventi interiori”: è così che il “tempo perduto” riaffiora non solo per l’autore-personaggio ma anche per il lettore, sollecitato a riappropriarsi a sua volta della parte più profonda e meno visibile di sé. Creare mondi è l’obiettivo più ambizioso del narratore, che ha gli strumenti della sola scrittura: un vincolo e una costrizione, ma al tempo stesso un motore di immaginazione e di suggestioni potentissime. Col cambio di “punto di vista” o “extralocalità”, come si chiama in narratologia, si possono vestire panni altrui senza le maschere del teatro e gli effetti speciali del cinema: una sfida, un’arte, sicuramente una insopprimibile necessità.



di Francesco Pacifico

È importante raccontare storie, ma soprattutto è importante raccontare altre storie. La biografia degli scrittori presenta quasi sempre un certo tratto: sono stati bambini e ragazzi soffocati dalla storia raccontata da qualcun altro. Una storia su di loro, che raccontava falsamente cosa fossero, quali limiti avessero, su quali binari dovesse svolgersi la loro vita. Gli scrittori cominciano da piccoli, raccontando controstorie dove scoprono modi di liberarsi. Ci si può liberare con le avventure, o anche solo con l’ironia, con il distacco nel raccontarsi. Se fossimo stati perfettamente a nostro agio con il racconto che la nostra famiglia, la nostra classe e il nostro gruppo di amici facevano di noi, probabilmente non avremmo passato tante ore dell’adolescenza o dell’inizio dell’età adulta a scrivere. Io per tutta l’adolescenza ho subito una narrazione: da un lato ero il figlio sempre obbediente che non combinava mai guai; dall’altro ero il figlio strano, incomprensibile. In sostanza non riuscivo a vivere, bloccato sia emotivamente che socialmente. Ci avrei messo vent’anni e quattro romanzi per studiare che storia fosse quella che il mio ambiente raccontava su di me: vent’anni a scrivere della mia passività, del mio conformismo, del mio dolore e della mia solitudine. Ho avuto bisogno di scrivere molte volte la controstoria di quel giudizio con cui la mia vita è stata definita durante la mia giovinezza. Ho inventato alter-ego disobbedienti, e mi ci sono ritrovato, ho inventato qualche alter-ego più normale di me, e mi ci sono ritrovato un po’. Sono decenni che continuo a sfuggire dalle storie scritte dagli altri su di me. È un fantastico road-movie e lo consiglio a tutti quelli a cui non sta bene la storia che si racconta su di loro.



di Leonardo Colombati

Leggo che, secondo Saul Bellow, «per mezzo di metodi occulti, lo scrittore entra in comunicazione con quei sentimenti e quegli ideali di cui nella vita di ogni giorno restano poche tracce», e mi chiedo: di quali sentimenti nascosti vado in cerca quando scrivo? Inventarsi un romanzo è un faticoso ma economico percorso di psicoterapia di tipo cognitivo? In realtà non so se è davvero nella finzione che posso trovare il vero me stesso. L’invasione della nostra realtà da parte di alcuni personaggi letterari (la Comare di Bath, Julien Sorel, Pierre Bezuchov, Johann Buddenbrook, Charles Swann, Levov lo “Svedese”), è troppo limitata per scardinare il nostro pacifico rapporto con il mondo immaginale; e quanto ai mille nomi che giacciono inerti dentro troppi libri mediocri, sembrano star lì a stabilire con certezza l’ordine tra verità e fiction. È nella nostra esperienza comune di lettori. Perché mai, allora, la verità su di noi dovrebbe saltare fuori scrivendo? Non ho una risposta pronta. Non so nemmeno se la letteratura faccia bene. Se penso al primo romanzo moderno, vedo Don Chisciotte che impazzisce per aver letto troppi libri. E scrivere è ancora più pericoloso: «da una parte c’è l’abisso senza fondo e dall’altro i volti amati, i volti amati che sorridono, e i libri, e gli amici, e la tavola». Così la pensava Bolaño. Scrivendo, ho offeso persone che amo. Scrivendo, ho scavato solchi difficili da colmare, ho innalzato muri che mi costa un’enorme fatica abbattere. Non crediate che la stessa cecità di fronte all’impreparazione degli altri a vedervi così spesso isolati, lontani ed assenti, non colpirà anche voi, quando scriverete. Per creare qualcosa bisogna rinunciare a qualcosa per fare spazio. Così la pensavano, quattro secoli fa, certi mistici ebraici, secondo cui il primo atto divino non è stato di rivelazione ed emanazione, bensì di occultamento e di limitazione, visto che il Dio infinito occupa tutti i punti. Per inciso, il fatto stesso che io equipari qui il me stesso che scrive al Dio che crea non è che un’ulteriore prova della pericolosità della pratica letteraria. Ma se, malgrado questi avvertimenti, siete pronti a saltare nel vuoto, disposti a comportarvi come il cavaliere della Mancha che a un prete che lo accusava scioccamente di essere privo di realismo («tornate a casa vostra… smettete di andare a zonzo…») rispose in modo travolgente: «Ho vendicato oltraggi, riparato ingiustizie, punito insolenze, ho vinto giganti e atterrato mostri»; be’, allora siete degli scrittori.

